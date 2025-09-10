内山理名、第一子出産を報告！夫・吉田栄作もコメント「56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」 | RBB TODAY

9日、女優の内山理名が自身のインスタグラムを更新し、第一子出産を報告した。

内山は「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました。」と出産を報告。続けて「そして今は、小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております。」と、第一子誕生の喜びをつづった。今後の発信については「新しい生活に慣れてきたら、また日常もアップしていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです。」と説明した。

同日、夫・吉田栄作も自身のインスタグラムで「ご報告させていただきます。こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました。母子共に健康です。僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています。」と報告。「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑。これからはこの新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております。」と、父親としての決意を綴った。内山は2021年に俳優の吉田栄作と結婚を発表している。

内山の第一子誕生報告を受け、俳優の高橋光臣は「理名ちゃん！おめでとうございます」と祝福。女優の三倉茉奈からは「理名さんおめでとうございます。本当におめでとうございます。嬉しくて嬉しくて飛び上がりました。本当にお疲れさまでした。お身体休めて下さい。ご家族の更なる幸せを祈っています。」とのメッセージが寄せられた。

※内山理名の第一子誕生報告（内山の公式インスタグラムより）

※吉田栄作の第一子誕生報告（吉田の公式インスタグラムより）