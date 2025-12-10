 大谷翔平、タレント好感度1位に！現役アスリートでは歴代初 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

大谷翔平、タレント好感度1位に！現役アスリートでは歴代初

エンタメ その他
注目記事
伊藤園／お～いお茶
  • 伊藤園／お～いお茶
  • 日清食品／ カップヌードル
  • Uber Eats Japan／ Uber Eats
  • Indeed／Indeed
  • 2025年度 銘柄別CM好感度トップ10（全6,596銘柄）
  • 2025年度 CMタレント好感度トップ5
  • 2025年度 WebCM好感度トップ5
  • ハーゲンダッツ ジャパン／ハーゲンダッツ　

　CM総合研究所が2025年度のCM好感度ナンバーワンブランド「BRAND OF THE YEAR 2025」を発表した。


わたしの幸せな結婚
￥400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
今夜、世界からこの恋が消えても
￥500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　タレント部門では大谷翔平が16社のCMに出演し、年間を通して1位に。現役アスリートとしてCMタレント好感度で歴代初のナンバーワンとなった。伊藤園『お~いお茶』では、大谷がサッカーボールでリフティングを披露するCMが放送された。野球選手としての枠を超えた演出が視聴者の注目を集めた。

2025年度 CMタレント好感度トップ5

　2位の目黒蓮はキリンビール『晴れ風』やキリンビバレッジ『午後の紅茶』に加え、Snow Manのメンバーと出演した任天堂『マリオカートワールド』、カルビー『ミーノ』、不二家などのCMも好評で、女性から圧倒的な支持を集めた。女性タレントではIndeedやP&Gなどに出演した今田美桜が多くの支持を獲得し、女性部門では初の首位となった。

2025年度 銘柄別CM好感度トップ10
日清食品／ カップヌードル

　CM好感度ランキングでは、日清食品『カップヌードル』が総合1位となった。生活者の関与度が高い食料品やアルコール、フードデリバリー、外食産業などのカテゴリが引き続き好評価を獲得した。

2025年度 WebCM好感度トップ5

　また、今年度新設された「WebCM好感度」部門は、CM好感度調査において調査実施日時点では東京キー5局でテレビCMとして放送されていないWebCMが記入されたアンケート票数を集計したランキングだ。2025年度の商品別WebCM好感度1位は『ハーゲンダッツ』となった。注目の作品は新木優子出演の「いちご練乳みるく」篇だ。「日本の夏のハーゲンダッツ。」をコピーに、浴衣姿の新木が縁側で「JAPAN MIND」シリーズの第1弾 CREAMY GELATO『いちご練乳みるく』を味わうぜいたくなひとときを情緒的に表現した。

ハーゲンダッツ ジャパン／ハーゲンダッツ　
ハーゲンダッツ ジャパン／ハーゲンダッツ　

大谷翔平、愛犬デコピンに“祝福のキス”！ 3年連続満票MVPの喜びを真美子夫人と分かち合う | RBB TODAY
画像
大谷翔平が満票MVP受賞を家族と愛犬とともに喜び、写真や動画をInstagramで披露し祝福された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/15/239602.html続きを読む »

実写映画『SAKAMOTO DAYS』主演・目黒蓮が“ふくよかな坂本”に！迫力あるアクションシーンが初公開 | RBB TODAY
画像
漫画「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化決定、目黒蓮がふくよかな坂本のアクション挑戦を披露し話題に
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240733.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top