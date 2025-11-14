 ちゃんみな、純白ドレスで挙式を報告！「この度”正式”に夫婦となりました」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

ちゃんみな、純白ドレスで挙式を報告！「この度”正式”に夫婦となりました」

エンタメ その他
注目記事

　13日、ラッパー・シンガーのちゃんみなが自身の公式Instagramを更新し、夫である韓国人ラッパーのASH ISLAND（アッシュ・アイランド）と正式な結婚式を挙げたことを、幸福感あふれる写真と共に報告した。

　2024年7月にASH ISLANDとの結婚および第一子の妊娠を発表し、同年11月には女児の出産を報告していたちゃんみな。今回の投稿では「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのです」と明かし、「なので改めて この度”正式”に夫婦となりました」と報告。「なんか、ちゃんと結婚というものをしました」と、改めて挙式という形で「正式な」夫婦となったことを綴り、「これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンへ呼びかけた。

　投稿には、美しいウェディングフォトが複数添付された。フラワーシャワーの中でロマンチックなキスを交わすショットや、お揃いのブロンドヘアで手を取り合うスタイリッシュな2人のカット、長いヴェールが幻想的で、まるで映画のワンシーンのようなモノクロ写真などが披露されている。

　そして、ひときわハッピーなオーラを放っているのが、ちゃんみなが満面の笑みでブーケトスをする瞬間の写真だ。そのブーケを受け取ろうと集まるゲストたちの中には、ちゃんみながプロデュースするガールズグループ「HANA」のメンバーたちの姿も。彼女たちの祝福に満ちた表情や、ブーケを本気で掴み取ろうとするメンバー、冷静に様子を伺うメンバーなど、それぞれの個性があらわれたショットが収められている。

　この投稿には、ファンから「本当におめでとう！」「綺麗すぎて涙が出る」「写真全部が素敵すぎる」「ちゃんみな結婚式ブーケトス、HANAの子たちの性格出ててまじで好きwwww」「HANAの子たちの必死さが可愛い（笑）」といった祝福と絶賛のコメントが殺到している。

※ちゃんみなが改めて結婚を報告した投稿（ちゃんみなの公式Xより）


『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手発表！aespa、FRUITS ZIPPER、HANAら10組が初出場 | RBB TODAY
画像
綾瀬はるかや有吉らが司会を務める第76回紅白歌合戦は、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/14/239562.html続きを読む »

ちゃんみなが3年ぶりに「THE FIRST TAKE」登場！ 「SAD SONG」をスペシャルアレンジで披露 | RBB TODAY
画像
ラッパー・シンガーのちゃんみなが、3年ぶりにYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/16/229956.html続きを読む »

AREA OF DIAMOND 2 (DVD) (特典なし) [DVD]
￥5,223
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

anan No.2442 Special Edition[カラダにいいもの大賞2025・春!／HANA] (MAGAZINE HOUSE MOOK)
￥800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

芸能人の結婚・出産・離婚

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top