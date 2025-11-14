ちゃんみな、純白ドレスで挙式を報告！「この度”正式”に夫婦となりました」 | RBB TODAY

13日、ラッパー・シンガーのちゃんみなが自身の公式Instagramを更新し、夫である韓国人ラッパーのASH ISLAND（アッシュ・アイランド）と正式な結婚式を挙げたことを、幸福感あふれる写真と共に報告した。

2024年7月にASH ISLANDとの結婚および第一子の妊娠を発表し、同年11月には女児の出産を報告していたちゃんみな。今回の投稿では「ご報告はしていましたが実は私達これまでは曖昧な形だったのです」と明かし、「なので改めて この度”正式”に夫婦となりました」と報告。「なんか、ちゃんと結婚というものをしました」と、改めて挙式という形で「正式な」夫婦となったことを綴り、「これからも私たち家族を温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンへ呼びかけた。

投稿には、美しいウェディングフォトが複数添付された。フラワーシャワーの中でロマンチックなキスを交わすショットや、お揃いのブロンドヘアで手を取り合うスタイリッシュな2人のカット、長いヴェールが幻想的で、まるで映画のワンシーンのようなモノクロ写真などが披露されている。

そして、ひときわハッピーなオーラを放っているのが、ちゃんみなが満面の笑みでブーケトスをする瞬間の写真だ。そのブーケを受け取ろうと集まるゲストたちの中には、ちゃんみながプロデュースするガールズグループ「HANA」のメンバーたちの姿も。彼女たちの祝福に満ちた表情や、ブーケを本気で掴み取ろうとするメンバー、冷静に様子を伺うメンバーなど、それぞれの個性があらわれたショットが収められている。

この投稿には、ファンから「本当におめでとう！」「綺麗すぎて涙が出る」「写真全部が素敵すぎる」「ちゃんみな結婚式ブーケトス、HANAの子たちの性格出ててまじで好きwwww」「HANAの子たちの必死さが可愛い（笑）」といった祝福と絶賛のコメントが殺到している。

※ちゃんみなが改めて結婚を報告した投稿（ちゃんみなの公式Xより）