 NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025』28日放送決定！二刀流復活やWS連覇の舞台裏を語り尽くす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025』28日放送決定！二刀流復活やWS連覇の舞台裏を語り尽くす

エンタメ その他
注目記事
NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』（C）NHK
  • NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』（C）NHK
  • NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images
  • NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images
  • NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』（C）NHK

　28日午後9時より、ドジャースの大谷翔平が2025年シーズンを振り返るNHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』が放送される。


不可能を可能にする 大谷翔平120の思考
￥792
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
永久保存版　大谷翔平 全本塁打パーフェクトデータブック２０２５
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　大谷は今シーズン、打者として試合に出場しながら投手のリハビリを実戦で行うという前代未聞の二刀流復帰計画を遂行。昨シーズンを上回る55本塁打を放ち、投げてはメジャーリーグでの自己最速を更新する163.6キロの豪速球をマークした。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images

　ワールドシリーズでは、延長18回の激闘に加え、1試合4敬遠や9連続出塁というシリーズ新記録を樹立。初の二刀流でのマウンドなど、記録にも記憶にも残るブルージェイズとの死闘を繰り広げた。

　最終第7戦では、中3日でマウンドに上がった大谷が3ランホームランを打たれ、チームは最大の危機に陥った。しかし、そこから粘り強く1点ずつ返し、最終的には連覇を成し遂げた。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images

　大谷は「本当にチームの総力で勝っていったワールドシリーズだった」と語った。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』（C）NHK

　番組では大谷の証言に加え、同点ホームランを放ったロハス、今季限りで引退するカーショー、ロバーツ監督、そして対峙したブルージェイズのゲレーロJr.もあの舞台裏を語り尽くす。ナレーションは、大のMLBファンで俳優の役所広司が昨年に続き担当する。


大谷翔平、タレント好感度1位に！現役アスリートでは歴代初 | RBB TODAY
画像
2025年のCM好感度ランキングで目黒蓮が1位、今田美桜が女性タレント初の首位となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240774.html続きを読む »

大谷翔平、愛犬デコピンに“祝福のキス”！ 3年連続満票MVPの喜びを真美子夫人と分かち合う | RBB TODAY
画像
大谷翔平が満票MVP受賞を家族と愛犬とともに喜び、写真や動画をInstagramで披露し祝福された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/15/239602.html続きを読む »
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

年末年始

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top