NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025』28日放送決定！二刀流復活やWS連覇の舞台裏を語り尽くす | RBB TODAY

28日午後9時より、ドジャースの大谷翔平が2025年シーズンを振り返るNHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』が放送される。

大谷は今シーズン、打者として試合に出場しながら投手のリハビリを実戦で行うという前代未聞の二刀流復帰計画を遂行。昨シーズンを上回る55本塁打を放ち、投げてはメジャーリーグでの自己最速を更新する163.6キロの豪速球をマークした。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images

ワールドシリーズでは、延長18回の激闘に加え、1試合4敬遠や9連続出塁というシリーズ新記録を樹立。初の二刀流でのマウンドなど、記録にも記憶にも残るブルージェイズとの死闘を繰り広げた。

最終第7戦では、中3日でマウンドに上がった大谷が3ランホームランを打たれ、チームは最大の危機に陥った。しかし、そこから粘り強く1点ずつ返し、最終的には連覇を成し遂げた。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』写真：Getty Images

大谷は「本当にチームの総力で勝っていったワールドシリーズだった」と語った。

NHKスペシャル『メジャーリーガー大谷翔平2025 二刀流復活と連覇』（C）NHK

番組では大谷の証言に加え、同点ホームランを放ったロハス、今季限りで引退するカーショー、ロバーツ監督、そして対峙したブルージェイズのゲレーロJr.もあの舞台裏を語り尽くす。ナレーションは、大のMLBファンで俳優の役所広司が昨年に続き担当する。