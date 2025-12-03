元乃木坂46・松村沙友理、結婚＆第一子妊娠を発表！中川翔子、テレ朝斎藤ちはるアナらが祝福 | RBB TODAY

3日、元乃木坂46のメンバーでタレントの松村沙友理が自身のインスタグラムを更新し、結婚＆第一子妊娠を発表した。

この日、松村はピンクのウェディングドレス姿で愛犬を抱えた写真を投稿。「ご報告 私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚および第一子妊娠を発表した。自身の近況については「わんこも二匹に増え、守るものができたことで、日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています」と報告し、「体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります！」と結んだ。

松村の結婚発表に、テレビ朝日アナウンサー・斎藤ちはるは「わー！おめでとうー！！！」と祝福。女優・岡本夏美からも「わーーー！！！おめでとう」とりんごの絵文字と共にメッセージが寄せられた。また、中川翔子からも「さゆりちゃんおめでとうー！うわーい！！！末永くお幸せに」とのメッセージが寄せられるなど、祝福のコメントが相次いだ。