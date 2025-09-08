日向坂46・松尾桜、五期生楽曲『空飛ぶ車』センターに！本日よりMV公開 | RBB TODAY

9月17日発売の日向坂46・15thシングル『お願いバッハ！』に収録される五期生楽曲『空飛ぶ車』のMusic Videoが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

日向坂46 15thシングル『お願いバッハ！』

同楽曲でセンターを務めるのは松尾桜。明るい洋館の中で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、可憐なパフォーマンスを披露している。『空飛ぶ車』の楽曲名のとおり、様々なものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。

日向坂46五期生は同作に収録される特典映像の個人PVの予告編も公開されており、徐々に個々のキャラクターが明らかになり、話題を呼んでいる。今月20日にスタートする"日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」"では初めての全国ツアーに挑戦する。

※日向坂46『空飛ぶ車』MUSIC VIDEO