日向坂46・松尾桜、五期生楽曲『空飛ぶ車』センターに！本日よりMV公開 | RBB TODAY

日向坂46 五期生・大野愛実、無邪気な可愛らしさで魅せる
大野愛実が『B.L.T.賞』受賞作でソログラビアに登場し、高い完成度と無邪気さを披露、自身のハードルについて語った。
日向坂46、9人目の五期生メンバー「松尾桜」を発表！ 特技の"料理"も披露
日向坂46は、9人目となる五期生メンバー・松尾桜について発表した。
9月17日発売の日向坂46・15thシングル『お願いバッハ！』に収録される五期生楽曲『空飛ぶ車』のMusic Videoが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
同楽曲でセンターを務めるのは松尾桜。明るい洋館の中で、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、可憐なパフォーマンスを披露している。『空飛ぶ車』の楽曲名のとおり、様々なものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。
日向坂46五期生は同作に収録される特典映像の個人PVの予告編も公開されており、徐々に個々のキャラクターが明らかになり、話題を呼んでいる。今月20日にスタートする"日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」"では初めての全国ツアーに挑戦する。
