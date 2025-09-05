 恋人との別れに思わず号泣...乃木坂46・五百城茉央主演、“恋のラストシーンだけ”を描くショートドラマ第2弾が公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

恋人との別れに思わず号泣...乃木坂46・五百城茉央主演、“恋のラストシーンだけ”を描くショートドラマ第2弾が公開

エンタメ その他
注目記事
indigo la Endスペシャルショートドラマ『最愁回』Episode2
  • indigo la Endスペシャルショートドラマ『最愁回』Episode2
  • indigo la Endスペシャルショートドラマ『最愁回』Episode2
  • indigo la End

乃木坂46・五百城茉央、20歳の誕生日にInstagramアカウント開設！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46の五百城茉央が20歳の誕生日にInstagramを開設した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234101.html続きを読む »

五百城茉央、夏の美少女感あふれる表紙＆グラビア | RBB TODAY
画像
乃木坂46五百城茉央が『BOMB!』9月号の表紙に登場し、水色のノースリーブや夏の思い出をテーマにグラビアを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234656.html続きを読む »

　5日、乃木坂46・五百城茉央が主演を務める、indigo la Endのスペシャルショートドラマ『最愁回』の第二弾Episode2「Lovers in Shimokitazawa」が公開された。

indigo la End

　「最愁回」は、様々な「恋の最終回」をindigo la Endの音楽と共に紡いだショートドラマで、五百城は主演を務めている。第一弾のEpisode1「雨は片想い」公開時には、五百城茉央の儚く切なげな演技に称賛のコメントが寄せられ、第二弾の公開が待たれていた。

indigo la Endスペシャルショートドラマ『最愁回』Episode2

　五百城は、4月クールに放送されたカンテレ×FODドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』（（カンテレ・フジテレビ系））で、地上波連続ドラマ初出演にして初主演を務め、俳優としても活躍している。今回のコラボレーションは、彼女自身がindigo la Endのファンであったことから実現した。

※『最愁回』Episode2「Lovers in Shimokitazawa」


乃木坂46 五百城茉央1st写真集「未来の作り方」
￥2,600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

トウヤノマジック vol.1 (特典なし) [Blu-ray]
￥4,474
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top