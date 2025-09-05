恋人との別れに思わず号泣...乃木坂46・五百城茉央主演、“恋のラストシーンだけ”を描くショートドラマ第2弾が公開 | RBB TODAY

5日、乃木坂46・五百城茉央が主演を務める、indigo la Endのスペシャルショートドラマ『最愁回』の第二弾Episode2「Lovers in Shimokitazawa」が公開された。

indigo la End

「最愁回」は、様々な「恋の最終回」をindigo la Endの音楽と共に紡いだショートドラマで、五百城は主演を務めている。第一弾のEpisode1「雨は片想い」公開時には、五百城茉央の儚く切なげな演技に称賛のコメントが寄せられ、第二弾の公開が待たれていた。

indigo la Endスペシャルショートドラマ『最愁回』Episode2

五百城は、4月クールに放送されたカンテレ×FODドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』（（カンテレ・フジテレビ系））で、地上波連続ドラマ初出演にして初主演を務め、俳優としても活躍している。今回のコラボレーションは、彼女自身がindigo la Endのファンであったことから実現した。

※『最愁回』Episode2「Lovers in Shimokitazawa」