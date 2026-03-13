NiziU、西野カナの大ヒット曲をカバー！“オール日本ロケ”の映像美が光るMV公開　本人コメントも | RBB TODAY

NiziUが西野カナの大ヒット曲をカバーし、話題を集めている。

3月13日、NiziUは4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の収録曲『Dear⋯』のMVを公開した。

『Dear⋯』は2009年にリリースされた西野カナの大ヒット曲だ。NiziUメンバーは以前より西野カナへの強い思いを公言しており、昨年2月には、西野カナの『Best Friend』をメンバーのニナがカバーした動画も話題となった。

（写真＝JYPエンターテインメント）

NiziUはメディアでのインタビューなどでも、西野カナと彼女の楽曲に対する愛をたびたび語っており、現在開催中のアリーナツアーでも同曲を歌唱して大きな反響を呼んでいる。

公開されたMVは、2月中旬にオール日本ロケで撮影された。タクシーの車内や海辺、駅でのノスタルジックなイメージシーンが楽曲の世界観とマッチした仕上がりとなっている。

今回のカバーにあたり、ミイヒは幼少期から西野カナに憧れていたことや、数ある楽曲の中でも一番好きだという『Dear⋯』への思いを語った。

あわせて西野カナ本人からも、NiziUのカバーに対するコメントが到着。まさに“相思相愛”な関係性が感じられる、ファン待望のコラボレーションとなった。

コメントは、以下の通り。

◇

西野カナ

NiziUのみなさんが『Dear⋯』を歌ってくださり、とても嬉しいです。音源も聴かせていただきましたが、懐かしさを感じる部分もありながら、NiziUのみなさんならではのカッコよさや可愛らしさ、大人っぽさも感じられて、とても新鮮でした。大切に歌ってくださって本当にありがとうございます。

NiziU・ミイヒ

小さい頃から西野カナさんのことが好きで、その中でも『Dear⋯』が一番好きな曲でした！普段から聴いていた大好きな曲を私たちがカバーすると思っていなかったので、決まった時はとても嬉しかったです！

