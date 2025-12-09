元NMB48・上西怜、元気ハツラツなビキニ姿！『週刊SPA!』最新号で表紙を飾る | RBB TODAY

9日、『週刊SPA!』12月16日・23日合併号が発売された。表紙と「美女地図」には上西怜が登場した。NMB48卒業後もグラビアで活動しており、今回はバスケ美女のような姿や、大人びた表情を披露している。

撮影:中山雅史 ヘアメイク:進藤澪燿子 スタイリング:米丸友子

上西怜は滋賀県出身の24歳。2016年にNMB48に5期生として加入し、2025年4月にグループを卒業した。2022年から女性ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、2025-26シーズン大阪エヴェッサ応援アンバサダーに就任している。撮影は中山雅史、ヘアメイクは進藤澪燿子、スタイリングは米丸友子が担当した。

撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:毛塚由恵

「グラビアン魂」には櫻井おとのが登場した。同連載では独自のコンセプトが提案されることも多いが、今回は特殊な設定を用いずに撮影が行われた。

櫻井おとのは静岡県出身。活動再開直後から数々のグラビア誌に掲載されている。撮影は高橋慶佑、ヘアメイクは萩村千紗子、スタイリングは毛塚由恵が担当した。

撮影:日暮翔 ヘアメイク:海瀬志津奈、塩田結香(JULLY) スタイリング:沼田美咲 コー ディネート:ワンダーエージェント

5代目ミスSPA!2025グランプリも決定した。称号を手にした3人が沖縄で初々しさ満点のビキニを初披露した。グランプリ受賞者は以下の通りだ。るかは身長161センチ、B90W60H88。コスプレイヤー兼撮影会モデルとして活動中で、普段は歯科衛生士としての顔も持つ。趣味はコスプレ、カフェ巡り。 空見みあは大阪府出身。身長163センチ、B93W58H90。グラビアのほか、声優としても活動している。趣味はコスプレ、アニメ鑑賞。 三木優彩は大阪府出身の26歳。身長160センチ、B82W62H86。特技はクラシックバレエ、英語。趣味はカラオケ、ゲーム、スポーツ観戦など。