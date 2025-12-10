リアルバービー人形…IVE・レイ、ピンク衣装で魅せた“完璧スタイル”に視線集中「狂ってる」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのレイが圧巻のスタイルを披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、「My blood type is baby pink」のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、12月6日に台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された「Asia Artist Awards 2025」のオフショットだ。

写真のレイは淡いピンクのセットアップを着用。トップスからは華奢な肩と美しいデコルテ、曲線美があらわになっており目を引く。また、ミニ丈のパンツからはスラリと伸びた美脚があらわになっており、髪色が相まってまるで“バービー人形”のようなスタイルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「ぎゃる」「ビジュアル狂ってる」「超かわいい」「スタイルに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

■【写真】レイ、突然の水着姿「刺激強い」

■【写真】「そんなに見せていいの」レイ、妖艶なタイトドレス姿

■【写真】レイ、大胆“バックレス”で魅了「限界突破」