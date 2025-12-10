「顔変わった？」TWICE・モモ、艶々ボディで際立つ見事なボリューム…ぴっちりトップスに釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのモモが、エレガントなオーラで魅了した。

モモは10月14日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、自身がブランドパートナーを務めるラグジュアリージュエラー「TASAKI」のホリデーコレクションをまとったモモの姿が収められている。

ぴったりと身体にフィットしたグレーのチューブトップに、繊細なパールネックレスやハートモチーフのジュエリーを重ねたスタイリングが印象的で、デコルテや肩のラインが美しく際立っている。

ツヤのあるボブヘアと上品なメイクが相まって、柔らかい雰囲気と大人の色気を同時に漂わせている。

（写真＝モモInstagram）

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「顔変わった？と思うほど美貌に磨きがかかってる！」「輝きがすごい」「眼福…」「オーラが別次元」などのコメントが寄せられている。

なお、モモが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中。来年2月4日には、日本人メンバーのミナ、サナ、モモで結成されたユニットMISAMOで、日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースする予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

