元NMB48・上西怜、透け感ランジェリーで色白美ボディ披露！卒業後初登場で表紙＆巻頭グラビアを飾る | RBB TODAY

 元NMB48・上西怜、透け感ランジェリーで色白美ボディ披露！卒業後初登場で表紙＆巻頭グラビアを飾る
元NMB48・上西怜、透け感ランジェリーで色白美ボディ披露！卒業後初登場で表紙＆巻頭グラビアを飾る

両面ピンナップポスター上西怜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 両面ピンナップポスター上西怜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 表紙『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 両面ピンナップポスター上西怜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 裏表紙・南みゆか『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 限定版表紙・SKE48の熊崎晴香＆佐藤佳穂『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 【限定版オリジナル綴じ込み付録】両面ピンナップポスター熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 【限定版オリジナル綴じ込み付録】両面ピンナップポスター熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
  • 限定版裏表紙・SKE48の相川暖花＆西井美桜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング

　9日に発売されたグラビア雑誌『BOMB 11月号』（ワン・パブリッシング）の表紙に、今年4月にNMB48を卒業した上西怜が、約1年ぶりに登場した。

上西怜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング

　グループ卒業後初となる今回のグラビアは18ページの大特集。透け感のあるレース水着から王道のピンクビキニ、お風呂でのしっとりとした表情、セクシーな黒レース水着まで、大人になった“新しい上西怜”を存分に楽しめる内容となっている。

裏表紙・南みゆか『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング

　アイドルグループ・O2（オーツー）のメンバー、南みゆかが、最新の撮り下ろしグラビアで“10代最後の水着姿”を披露した。今回のグラビアでは、少女のあどけなさと大人の色香が交錯する、「今」しか見られない貴重な瞬間が7ページにわたり切り取られている。

限定版表紙・SKE48の熊崎晴香＆佐藤佳穂『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング
限定版裏表紙・SKE48の相川暖花＆西井美桜『BOMB11月号』（C）ワン・パブリッシング

　また同号にはSKE48から、35枚目シングル『Karma』でWセンターを務める熊崎晴香と佐藤佳穂が初のペア水着グラビアで登場。長らく同じチームで活動した同い年の2人は、ビキニ姿になっても一緒にブランコ乗っても、カレーうどんを食べても、とにかく絶妙のバランスで相性抜群だった。同じくSKE48から、『Karma』で初選抜メンバーとなった相川暖花と西井美桜のペア水着グラビアも掲載。期もチームも違い初ペアとなる2人だが、ホースで水をかけ合うなど楽しそうに夏のグラビアを満喫している。

　櫻坂46の四期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞したのは、宮城県出身の山川宇衣だ。清楚な黒髪ロングで、Tシャツ短パンの部屋着もノースリーブニットも、透明感のある肌と雰囲気にマッチしている。

　HKT48卒業から3年半、念願のファースト写真集が12月11日に発売する松本日向の、どこよりも早い独占プレビューグラビアも収録。撮影したのはベトナムで、本人曰く「グラビア人生最大露出」の衝撃を目撃できる。

　他にも、自身がプロデュースするアイドルグループでも話題の黒崎菜々子や、“超絶やわらかGカップ”で人気の三田悠貴も登場し、誌面を彩る。 インタビューページには、新メンバー・林仁愛を迎えたJuice=Juiceの座談会や、「Dark Idol PROJECT」から誕生したアイドルグループ・Toi Toi Toiが同誌初登場し、CDデビューへの想いを語っている。


【ピックアップ】アイドル、グラビア、モデルで大活躍！NMB48・上西怜 | RBB TODAY
メンバーのグラビアでの活躍が印象的なNMB48。そんなグループの中で、“NMB48のグラビアクイーン”と称され人気を集めるのが上西怜。この記事では、そんな上西を紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/09/27/212890.html続きを読む »

元NMB48・上西怜、ランジェリー姿で魅せる大人の色気！グラビアムック『UTB:G』表紙に登場 | RBB TODAY
NMB48卒業の上西恵が『UTB:G』表紙に登場し、大人の魅力を20ページの特集で披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234468.html続きを読む »

NMB48・上西怜、大人セクシーなグラビアオフショ続々投稿！ 水着から“ニットれーちゃん”まで | RBB TODAY
NMB48の上西怜がここ1週間で、グラビアのオフショットを続々と投稿している。水着姿から“ニットれーちゃん”まで、ファンには見逃せないカットが目白押しだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/02/12/226479.html続きを読む »

BOMB!(ボム!) 2025年11月号（表紙：上西怜）
￥1,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

上西怜『週プレ プラス！』アザーカット集「再会～prologue～」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

