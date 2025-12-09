大正元年創業のチョコレートメーカーが“バラの花”をモチーフにした限定商品を発売！ | RBB TODAY

大正元年創業のチョコレートメーカー、ハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」は、2025年ホリデーシーズン向けに新シリーズ「Hiver(イヴェール)」をオンラインショップで販売している。

メサージュ・ド・ローズ「Hiver(イヴェール)」

商品ラインナップは7種類。「ロズレ・イヴェール」は2916円で、可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートボックスだ。イチゴマーブルとピスタチオマーブルの薔薇に、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ホワイトのつぼみを詰めている。ブランドを象徴する薔薇の花びらを1枚1枚食べるような柔らかな口どけが楽しめる。

「ブーケ・ミニヨン・イヴェール」は4158円で、小さな薔薇のつぼみを並べて可愛いブーケにした。可憐な白のボックスの中にホワイト、イチゴ、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ピスタチオマーブルの6種の薔薇のつぼみで模ったブーケだ。華やかな薔薇の花束をイメージしている。

ブーケ・ミニヨン・イヴェール 4,158円(税込)

「フルレット・イヴェール」は1728円で、色とりどりのつぼみのショコラでフラワーボックスを作った。上品なパッケージの中には、ピスタチオマーブル、イチゴマーブル、イチゴ、ミルク4つの味を楽しめる。

フルレット・イヴェール 1,728円(税込)

「ミニローズ・イヴェール」は1901円で、ジュエリーのような小箱に詰めたプチギフトだ。ミルクの小さな薔薇、ビターのつぼみ、レモンのスターとピーチのプチローズ、イチゴのくつした、ホワイトのツリーを飾り詰めている。様々な味を楽しめるクリスマス限定商品だ。

ミニローズ・イヴェール 1,901円(税込)

「レトル・イヴェール」は3326円で、封筒を模した薔薇のチョコレートボックスだ。華やかなイチゴマーブルとミルクの3段の薔薇をメインに、ピスタチオマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ホワイト、抹茶の薔薇やリーフを詰めた。ブランドを象徴する薔薇の花びらを1枚1枚食べるような柔らかな口どけを楽しめる。

レトル・イヴェール 3,326円(税込)

「コーン・フルーリ・イヴェール」は1663円で、キュートでポップな花束スイーツだ。コーン・フルーリがクリスマス仕様になった。クリスマス限定オーナメントチョコ付きで、コーンの中には濃厚なガナッシュ入りだ。

コーン・フルーリ・イヴェール 1,663円(税込)

「ベルローズ・ボヌール 3本BOX イヴェール」は1933円で、クリスマスらしい3色で花束を作っている。

ベルローズ・ボヌール 3本BOX イヴェール 1,933円(税込)

販売場所はメサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップで、2025年ホリデーシーズン限定の販売となる。掲載商品の内容及びデザイン等は予告なく変更または販売終了する場合がある。