SKE48・大村杏、“色白美肌”輝く水着ショット公開！初挑戦となるランジェリーカットも収録 | RBB TODAY

SKE48の11期生として活動する大村杏の待望の1st写真集のタイトルが『杏仁豆腐』（秋田書店）に決定し、表紙が公開された。同作は、大村の20歳の誕生日である9月20日に発売される。

同作のロケ地は、“微笑みの国”と称されるタイの首都バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマに、バンコクのローカルな町や民家での生活の様子、パタヤの美しいビーチやウォーターパークでの休日を楽しむ姿を撮影した。

また、同作では自身初となるランジェリーカットにも挑戦。本人が熱望したAKB48の『ヘビーローテーション』のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今まで見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、そして背伸びした大胆カットまで収録されている。20歳という節目を迎えるにあたり、彼女の“今”をこれでもかというくらい詰め込んだメモリアルな写真集が完成した。

大村は「SKE48の先輩方も写真集を出されていて、いつか私も写真集を出したいという気持ちはずっとあったので、念願が叶ってすごく嬉しいです。10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！」とコメントしている。

さらに写真集の発売を記念して、都内2回、名古屋1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントが予定されている。