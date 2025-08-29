乃木坂46・梅澤美波、3年ぶりに東カレ登場！銀座の鮨店で大人の会食 | RBB TODAY

29日、月刊情報誌『東京カレンダー』が公式Xを更新。9月20日発売の同誌11月号にて、乃木坂46・梅澤美波が約3年ぶりに東カレに登場することが発表された。

同号のテーマは「令和の『会食』の極意（仮）」。梅澤は「会食」をテーマに、銀座の鮨店で撮影を行った。投稿では「乃木坂46の梅澤美波さんが、約3年ぶりに東カレに登場。全国ツアーの合間を縫って、銀座の鮨店での撮影に参加してくれました」というコメントとともに、大人っぽい衣装に身を包んだ梅澤の写真が公開された。同誌インタビューでは、グループを牽引するキャプテンとしての想いを語っているという。

この投稿に対し、ファンからは「美しすぎます」「横顔が美しいです」「やっぱり梅澤さんは素敵だ！」「本当に“美”って感じ」などのコメントが寄せられている。

※東京カレンダー 乃木坂46・梅澤美波の登場発表（東京カレンダー公式Xより）