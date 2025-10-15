貫禄ボディも健在！女子ゴルファーのアン・シネ、美貌に目が行く近況大放出「やっぱり華麗だ…」【PHOTO】 | RBB TODAY

日本でも人気を博した韓国の美人ゴルファー、アン・シネの近況が話題だ。

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

「最近の近況です。生きているのかと聞かれるので…足の爪が取れたこと以外は私は元気です」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、アン・シネの近況とみられる写真が並んでいる。モスグリーンを基調としたドレス姿で鏡越しに自撮りをしたかと思えば、ゴルフ場の一角でポーズを取り、さらには化粧品ブランドCEOとしての日常風景を見せたりするなど、多忙な毎日を過ごしていることが感じられる。

特に、白の半袖ポロシャツにピンクのミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデでは、引き締まった美スタイルを堂々と披露。現役時代と変わらぬボリューム感とスラリと伸びる美脚で、多くのファンを虜にしていた。

この投稿に、ファンからは「大好き」「やっぱり華麗ですね」「どんどん美しくなってる」「ゴルフウェア姿が最高です」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

なお、アン・シネは8月5日に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。17年間プロゴルファーとして活動した自身の経験を活かし、CEOとして直接開発に携わり、現在までにエッセンス、セラム、クリーム、サンスクリーン、フォームクレンザーを販売している。

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売。2024年9月22日、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。

