テイラー・スウィフトが婚約を発表！お相手はNFL選手・トラビス・ケルシー | RBB TODAY

二階堂ふみ＆カズレーザーが結婚を発表！8年前の“マジ告白”が話題に | RBB TODAY
二階堂ふみとカズレーザーが2023年4月に結婚を発表し、交際は2017年の共演から始まった。
藤井サチ、一般男性との結婚を発表「彼とならどんな困難も乗り越えていける」 | RBB TODAY
藤井サチは一般男性と結婚を発表し、彼となら困難を乗り越えられると述べ、今後も活動を続ける意向を示した。
26日、歌手のテイラー・スウィフトが自身のインスタグラムを更新。米プロフットボールリーグ（NFL）のトラビス・ケルシー選手との婚約を発表した。
スウィフトは庭園でお互いを抱き寄せる写真や、左手の薬指に婚約指輪が輝くショットを公開。2人の婚約発表を受け、Xでは「婚約発表」のワードがトレンド入りした。ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「末永くお幸せに」「ご結婚、おめでとう」といった祝福の声が寄せられた。
※テイラー・スウィフトの婚約発表（テイラー・スウィフトInstagramより）