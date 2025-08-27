 テイラー・スウィフトが婚約を発表！お相手はNFL選手・トラビス・ケルシー | RBB TODAY
テイラー・スウィフトが婚約を発表！お相手はNFL選手・トラビス・ケルシー

（左から）トラビス・ケルシー選手、テイラー・スウィフト(Photo by Bruce Bennett/Getty Images)
  • （左から）トラビス・ケルシー選手、テイラー・スウィフト(Photo by Bruce Bennett/Getty Images)
  • テイラー・スウィフト(Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)
  • （左から）テイラー・スウィフト、トラビス・ケルシー選手(Photo by Jamie Squire/Getty Images)

　26日、歌手のテイラー・スウィフトが自身のインスタグラムを更新。米プロフットボールリーグ（NFL）のトラビス・ケルシー選手との婚約を発表した。

テイラー・スウィフト(Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)

　スウィフトは庭園でお互いを抱き寄せる写真や、左手の薬指に婚約指輪が輝くショットを公開。2人の婚約発表を受け、Xでは「婚約発表」のワードがトレンド入りした。ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「末永くお幸せに」「ご結婚、おめでとう」といった祝福の声が寄せられた。

（左から）トラビス・ケルシー選手、テイラー・スウィフト(Photo by Bruce Bennett/Getty Images)

※テイラー・スウィフトの婚約発表（テイラー・スウィフトInstagramより）


《平木昌宏》

