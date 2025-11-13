柄本時生、結婚を発表！お相手はゲスの極み乙女・ドラマーのさとうほなみ | RBB TODAY

俳優の柄本時生が13日、自身のInstagramを更新し、ゲスの極み乙女・ドラマーとして活動するさとうほなみとの結婚を発表した。

二人は連名で「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。「これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます」と直筆のサインを添えて伝えた。

柄本とさとうは、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で共演。柄本は山橋薬舗店主・山橋才路、さとうは遊女・なみを演じている。二人の結婚報告には俳優仲間や芸能界から祝福の声が相次いだ。俳優の賀来賢人はハートの絵文字で祝福、岡田将生は「おめでとう」、松田翔太は「時生おめでとう」とコメント。泉澤祐希も「おめでとう御座います！！」と祝福するなど、豪華な顔ぶれがコメント欄に並んだ。

※柄本時生＆さとうほなみの結婚報告（柄本時生の公式Instagram）