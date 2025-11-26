凶器を持った強盗に自宅へ侵入され母とともに怪我を負った女優ナナ、活動再開へ【全文】 | RBB TODAY

凶器を持った強盗に自宅へ侵入され、母とともに怪我を負った女優ナナが活動を再開する。

11月26日、所属事務所SUBLIMEは、公式SNSアカウントを通じて「ナナは最近の事件により、困難な時間を過ごしたが、ファンの皆様から送っていただいた温かい応援と励ましのおかげで、活動を再開しようとしている」と伝えた。

続けて「予定されていた広告撮影およびその他のスケジュールは変動なく進行される予定であり、ファンの皆様との約束であったアルバム、写真集なども計画どおり準備を続けている」と述べた。

そして「変わらぬ応援とご声援に深く感謝申し上げ、今後とも多くの関心とご支援をお願いする」と付け加えた。

先立って11月15日6時頃、凶器を持った30代男性のA氏がはしごを使ってナナの自宅ベランダに上り、施錠されていなかった扉を開けて侵入した。

（写真提供＝OSEN）ナナ

A氏は、家のなかにいたナナの母親を発見すると、首を絞めるなど危害を加え、お金を要求。悲鳴で目が覚めたナナは、直ちに母親を保護するためにA氏ともみ合いになり、親子はA氏の腕をつかんで取り押さえた後、警察に通報した。

この事件により母親が負傷して治療を受け、ナナもまた傷を負って治療を受けたと伝えられた。

また、A氏も凶器によるあごの裂傷を負ったが、警察は、母娘の負わせた傷害が刑法第21条第1項の正当防衛に該当すると判断した。

A氏は特殊強盗傷害の容疑で拘束送致された。

所属事務所SUBLIMEの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、SUBLIMEです。

俳優ナナさんは最近の事件により、困難な時間を過ごしたが、ファンの皆様から送っていただいた温かい応援と励ましのおかげで、活動を再開しようとしています。

予定されていた広告撮影およびその他のスケジュールは変動なく進行される予定であり、ファンの皆様との約束であったアルバム、写真集なども計画どおり準備を続けています。

俳優ナナさんに向けられた変わらぬ応援とご声援に深く感謝申し上げ、今後とも多くの関心とご支援をお願いいたします。

ありがとうございます。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】「イカれた体型」ナナ、“食い込み”スイムウェア姿

■【写真】そんなところにも…ナナの“全身タトゥー”

■【写真】ナナ、大胆ブラトップ姿で見せた肉体美