小嶋陽菜、マイブームは“渋谷の定点カメラ”への映り込み！指原莉乃も困惑「社長になっておかしくなってる」 | RBB TODAY

11日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、元AKB48の小嶋陽菜が出演。自身の意外なストレス発散法を語った。

小嶋は“こじはる”の愛称で親しまれ、現在はモデルに加え、アパレルブランドを手掛ける実業家としても活動中。忙しい日々の息抜きについて、寝る直前まで「『仕事で次何しようかな』とかスマホで探しながら寝落ちすること」と明かし、さらに「TikTokは唯一心を無にする時間でマインドフルネスですね。仕事にもあまり関係ないから無心で見れるので」と、TikTok視聴が心のゆとりにつながっていると語った。

とくにハマっているのはTikTok Liveで、「一番好きなのが渋谷のスクランブル交差点の定点カメラ映像」と説明。見るだけにとどまらず、「深夜、人がいない時に行って映るんですよ」と自らカメラに映りに行くこともあるという。映れたときは「スクショしてさっしー（指原莉乃）に送るのが好きで」と楽しげに話した。

これに指原は、「自分が映っているのはもちろん、海外の24時間定点カメラの動画も送ってきて」と“こじはる”からの連絡内容を暴露。最後は「社長になっておかしくなっている」とツッコミを入れ、スタジオを笑いに包んだ。