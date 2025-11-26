ZB1・ジウン＆ジャンハオ＆リッキー＆ゴヌク、眩しいビジュアルで日本雑誌カバーに登場！【PHOTO】 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のキム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキー、パク・ゴヌクが日本のファッション誌の表紙を飾り、高い人気を証明した。

日本のファッション誌『Numero TOKYO』は11月25日、公式SNSを通じて4人が登場する2026年1・2月合併号スペシャルエディションの表紙と撮影カットを公開した。

公開された表紙で4人はナチュラルなデニムコーデを披露。カジュアルなファッションアイテムをスタイリッシュに着こなし、4人4色のまばゆいビジュアルを見せた。また、シックなブラックコーデのカットではより成熟した雰囲気を漂わせ、多彩な魅力を存分に発揮している。

（写真＝『Numero TOKYO』）

（写真＝『Numero TOKYO』）

同誌ではインタビューも実施され、メンバーたちは最近の“ささやかな幸せ”からK-POPを目指したきっかけに至るまで、深みのあるトークで飾らない魅力を語ったという。

（写真＝『Numero TOKYO』）

ZEROBASEONEは現在、ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW]」を盛況のうちに開催中だ。彼らは、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』では米ビルボード「Billboard 200」で23位にランクインし自己最高記録を更新。さらに、今年リリースされた日本EP1st『PREZENT』とスペシャルEP『ICONIK』が、2作連続で日本レコード協会から「プラチナ」認定を獲得するなど、グローバル市場でも圧倒的な存在感を示している。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

