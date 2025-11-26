ENHYPEN、隠しきれない“イケメンオーラ”で空港に登場！「2025 MAMA AWARDS」のため香港に出国【空港写真】 | RBB TODAY

ENHYPENが空港に姿を見せた。

11月26日午前、ENHYPENは11月28日・29日に開催される「2025 MAMA AWARDS」に出席するため、仁川国際空港から香港へ出国した。

この日、ENHYPENはリラックスした雰囲気の中にもクラシックなファッションをまとって空港に登場。マスクや帽子、サングラスで顔を隠していても、あふれ出るイケメンオーラでファンの視線を釘付けにした。

（写真提供＝OSEN）上からニキ、ジョンウォン、ヒスン

（写真提供＝OSEN）上からソヌ、ソンフン、ジェイク、ジェイ

なお、ENHYPENは11月28日の「2025 MAMA AWARDS」Chapter 1に出演する予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

■【写真】ジェイ、映画のワンシーンのような“洗練ビジュアル”

■【写真】ジョンウォン、がっしり体型と甘い視線「これは危険」

■【写真】ソンフン、"恋人感"満載の佇まいに「ずるいよ」