 クロスバー直撃・渡邊センス、松本人志へのFRIDAY報道巡り講談社に勝訴「完っっ全に勝ったりました！！」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

クロスバー直撃・渡邊センス、松本人志へのFRIDAY報道巡り講談社に勝訴「完っっ全に勝ったりました！！」

エンタメ ブログ
注目記事

　25日、お笑い芸人・クロスバー直撃の渡邊センスが自身の公式Xを更新し、株式会社講談社を相手取り提起していた損害賠償請求訴訟で勝訴したことを報告した。


HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　渡邊は投稿で「完っっ全に勝ったりました！！」と喜びを表現するとともに、「沢山の応援ありがとうございました」と支援者への感謝を綴った。この投稿は約5時間で2,300以上リポスト、ダウンタウンの松本人志もリポストした。併せて公開された写真では、裁判の勝訴時によく見られる紙の垂れ幕ではなく、「勝訴」と光るネオンサインを持参し、裁判所の看板前などで掲げる姿を披露した。

　同件は、講談社が発行する写真週刊誌『FRIDAY』の報道に端を発するもの。2024年5月、渡邊は自身のXにて松本人志との飲み会の場に渡邊が「女性を選別して招いた」とする記載などが、自身や女性の人格を傷つける虚偽の内容であり名誉を毀損しているとして、関連する複数の記事について名誉毀損に基づく損害賠償請求および訂正記事による名誉回復請求を行うと告知。発行元の講談社に対し、1100万円の損害賠償および訂正記事の掲載を求めて提訴していた。迎えた25日の判決で、東京地裁は渡邊側の主張を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。


松本人志、世間に広めた言葉は20個以上！使い始めた経緯も解説 | RBB TODAY
画像
松本人志が、13日放送の『ダウンタウン vs Z世代 ヤバイ昭和あり？なし？』（日本テレビ系）に出演。彼が世間に広めたと言われる言葉が紹介された。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/08/14/201101.html続きを読む »

MC千鳥が降板の申し出......フジテレビ『酒のツマミになる話』年内終了を発表 | RBB TODAY
画像
フジテレビは『酒のツマミになる話』を千鳥の降板申し出を受け年内終了すると発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/31/238947.html続きを読む »
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top