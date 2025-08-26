チョコレートの“圧倒的な濃厚感”を堪能！ハーゲンダッツ、「天使と悪魔」の新アイスが発売！ | RBB TODAY

9月30日よりハーゲンダッツから、ミニカップ 悪魔のささやき「チョコレート」と天使のおさそい「ホワイトチョコレート」を期間限定で全国発売する。

ミニカップ 天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

「悪魔のささやき」は「手に取らずにはいられない」「一度食べたら虜になって抜け出せない」といった気持ちになるほどの濃厚な味わいをコンセプトに、2022年に発売したシリーズ商品。今回発売する「悪魔のささやき」は、ソルティーチョコレートソースを混ぜ込んだチョコレートアイスクリームの上に、とろーりとしたバターココアソースにまみれた、ねっちり食感のチョコレートクッキーをのせた。天面のミルクココアソースをバターココアソースに変更することで、より一層コクと甘みが加わり、前回以上の濃厚感を実現している。

悪魔のささやき『チョコレート』

一方、新商品の「天使のおさそい」は、ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームの上に、ミルクコーティングを重ね、さらに、ほのかな塩味とサクサク食感がアクセントのホワイトフィアンティーヌをのせた。ホワイトチョコソースには爽やかな香りが特長の洋酒を加えることで、奥行きのある味わいに仕上げた。コク深く濃厚でありながら軽やかな食感が楽しめる、ホワイトチョコレート好きにはたまらない一品だ。アルコール分0.1%となっている。

天使のおさそい『ホワイトチョコレート』

どちらも「圧倒的な濃厚感」という共通点を持ちながらも、対照的な見た目、味わい、食感となっている。悪魔と天使、チョコレートとホワイトチョコレートの魅力を、食べ比べて楽しめる。