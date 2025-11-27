「キワどい…」BLACKPINK・ジェニー、“ピチッ”と透け透けミニワンピで圧巻ボディライン披露【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINK・ジェニーが、大胆な衣装で見事なボディラインを披露した。

ジェニーは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、柔らかなパステルカラーとレース素材を組み合わせたミニワンピースを着用したジェニーの姿が収められている。

ボディラインが強調されるタイトなシルエットに黒のロングブーツを合わせたコーディネートは、ジェニーの引き締まったスタイルが際立ち、圧巻のカリスマオーラを放っている。

この投稿を見たファンからは「スタイル良すぎる！」「どの瞬間も完璧」「キワどい…」「かわいい～」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。日本公演は2026年1月16日～18日に東京ドームで行われる予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

