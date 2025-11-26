蜂谷晏海、夫・井戸田潤との出会いは“全く盛り上がってない”合コン | RBB TODAY

25日に放送された『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が登場。夫・井戸田との意外な馴れ初めを明かした。

この日、同番組では「話題の有名人の妻SP」と題した内容が放送された。番組内で夫との馴れ初めについて話を振られた蜂谷は、「合コンで出会ったんですけど」と告白。しかし、その合コンは「全く盛り上がってなくて……。芸人さんもいたんですけど、シーーーンとしてて」と回顧。「鍋屋さんだったんですけど、鍋だけがグツグツグツグツいってて（笑）」と、静まり返った店内に鍋の煮える音だけが響くという気まずい状況を明かし、スタジオの笑いを誘った。

そんな合コンの空気を変えるべく動いたのが、同席していた芸人だった。「『これじゃまずい』ってなって、『井戸田呼ぼう』って言って、ピンチヒッターで来たのが潤さんだったんですよ」と、井戸田が救世主として途中参加したことが出会いのきっかけだったと説明。

盛り上がらない会を救うために呼ばれた井戸田の登場が、結果として2人の出会いにつながったというエピソードに、MCの明石家さんまも興味津々の様子を見せていた。最後には、この合コンを主催した芸人に対し「そいつやしっかりせなアカンのは！」と鋭いツッコミを入れ、スタジオを沸かせた。

蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産している。