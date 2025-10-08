 ごぼうと肉の旨み広がる！ロッテリア、“鶏ごぼう”＆“牛カルビごぼう”の和風バーガーが登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ごぼうと肉の旨み広がる！ロッテリア、“鶏ごぼう”＆“牛カルビごぼう”の和風バーガーが登場

ライフ グルメ
注目記事
鶏ごぼうバーガー　560円
  • 鶏ごぼうバーガー　560円
  • ロッテリア「鶏ごぼうバーガー」
  • 牛カルビごぼうバーガー　590円
  • 旨辛鶏ごぼうバーガー　590円
  • 旨辛牛カルビごぼうバーガー　620円

　ハンバーガーショップ「ロッテリア」を展開する株式会社ロッテリアが、10月15日からごぼうとにんじんを使用した和風バーガーを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催する。

ロッテリア「鶏ごぼうバーガー」

　「鶏ごぼうバーガー」は、店内手仕込みのチキン竜田に、国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらを合わせた商品だ。ロッテリア特製てりやきソース、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいる。醤油ベースの味付けで素材の風味を活かしたきんぴらや、ジューシーな味わいのチキン竜田、焦がし醤油を使用したコク深い味わいの特製てりやきソースが織りなす和風バーガーに仕上がった。

牛カルビごぼうバーガー　590円

　「牛カルビごぼうバーガー」は、ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビを合わせ、きんぴら、レタス、特製てりやきソース、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品だ。旨みたっぷりの牛カルビと、噛むたびに素材本来の味わいが口いっぱいに広がるきんぴらは相性抜群だという。また、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味のバランスが絶妙な特製旨辛ソースを合わせた「旨辛鶏ごぼうバーガー」や「旨辛牛カルビごぼうバーガー」も提供される。

旨辛牛カルビごぼうバーガー　620円

　販売は一部店舗を除く177店舗で、11月上旬まで予定している。なくなり次第終了する。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top