 ロッテリアで苺フェア！ミルクパイやパフェシェーキを26日より販売 | RBB TODAY
ロッテリアで苺フェア！ミルクパイやパフェシェーキを26日より販売

　ロッテリアが11月26日から期間限定で「苺フェア」を開催する。同フェアでは、あまおうやとちあいかを使用したスイーツなど、苺づくしの4品を発売する。

ロッテリア「苺フェア」

　「～ベリーマカロン付き～ ごろっと苺パフェシェーキ」（490円）は、あまおうの果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームや苺の果肉がごろっと入ったソース、ベリーマカロンをトッピングしたスイーツだ。濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙なあまおうならではの味わいを存分に楽しめる、パフェのようなシェーキに仕上げた。また、フェア限定フレーバーとして「シェーキ あまおう苺」（290円）も販売する。

シェーキ あまおう苺　290円

　「苺ミルクパイ」（250円）は、とちあいかのピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツだ。とちあいかの濃厚な甘みと練乳のコクがマッチした、リッチな味わいを手軽に楽しめる。

苺ミルクパイ　250円

　「ディップチュロ ごろっと苺」（290円）は、苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツだ。

ディップチュロ ごろっと苺　290円

　販売は143店舗で1月上旬まで予定している。ただし、一部商品は機器調整により販売していない場合があり、デリバリーでの販売はない。


《村上弥生》

