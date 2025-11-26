 牛肉の旨みがたまらない！ロッテリア、3種類の「ローストビーフバーガー」を期間限定発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

牛肉の旨みがたまらない！ロッテリア、3種類の「ローストビーフバーガー」を期間限定発売

ライフ グルメ
注目記事
ローストビーフバーガー（価格：590円）
  • ローストビーフバーガー（価格：590円）
  • ロッテリア「ローストビーフバーガーフェア」
  • 旨辛ローストビーフバーガー（価格：640円）
  • ダブルローストビーフバーガー（価格：980円）

　ロッテリアは12月3日から期間限定で、「ローストビーフバーガー」を含む新商品3品を販売する。

ロッテリア「ローストビーフバーガーフェア」

東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
イラストでよくわかる　料理の基本とコツ
￥318
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　「ローストビーフバーガー」は、牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、サワークリーム、レタスなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品だ。柔らかくジューシーに仕上げたローストビーフは、ツンとした辛みが特長の北海道産山わさび入りの特製ソースや、爽やかな酸味のサワークリームと相性抜群。口いっぱいに広がる贅沢な味わいを存分に堪能できる。価格は590円。

　さらに、ハラペーニョと特製旨辛ソースをトッピングした「旨辛ローストビーフバーガー」も登場する。ピリッと爽やかな辛みが特長のハラペーニョと、特製旨辛ソースをトッピングした。スパイシーな味わいがジューシーなローストビーフの旨みをより一層引き立てる。価格は640円。

旨辛ローストビーフバーガー（価格：640円）

　ローストビーフを「ローストビーフバーガー」の約2倍に増量し、ハンバーグパティも2枚使用した「ダブルローストビーフバーガー」も登場する。ジューシーな自社製ローストビーフを存分に堪能できる、食べ応え抜群な一品に仕上げられている。価格は980円。

ダブルローストビーフバーガー（価格：980円）

　加熱済みのローストビーフを使用しているため、テイクアウトも可能。販売は12月下旬までの予定で、なくなり次第終了する。一部店舗を除く134店舗で販売予定。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top