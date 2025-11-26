 ココイチ、おトクな福袋を発売決定！2,500円分のお食事券やサコッシュ、レトルトカレー入り | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ココイチ、おトクな福袋を発売決定！2,500円分のお食事券やサコッシュ、レトルトカレー入り

ライフ グルメ
注目記事
レトルトポークカレー　1個
  • レトルトポークカレー　1個
  • ココイチ福袋2026
  • オリジナルサコッシュ
  • オリジナルコイン＆カードケース
  • 使用イメージ
  • お食事補助券　2,500円分（500円券×5枚）
  • さらに2026年は20個に1個 金のお食事補助券入り
  • さらに2026年は20個に1個 金のお食事補助券入り

　カレーハウスCoCo壱番屋は2025年12月26日から、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で「ココイチ福袋2026」を数量限定で販売する。販売価格は1個2,500円(税込)で、1人10個まで購入できる。

ココイチ福袋2026

東京カレンダー 2026年 1月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
頑張らないホットクック節約レシピ
￥980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　福袋の内容は、オリジナルサコッシュ、お食事補助券2500円分(500円券×5枚)、オリジナルコイン&カードケース、レトルトポークカレー1個となっている。

オリジナルサコッシュ
オリジナルコイン＆カードケース
使用イメージ

　また、2026年は20個に1個の確率で金のお食事補助券が入っている。

さらに2026年は20個に1個 金のお食事補助券入り

　販売期間は2025年12月26日から。今回は年始の販売開始日は設定されておらず、なくなり次第終了となる。事前予約は受け付けていない。モバイルオーダー、宅配、配達代行では注文できない。

お食事補助券　2,500円分（500円券×5枚）

　対象店舗は全国のカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ。ただし、愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店、パスタ・デ・ココ中京競馬場店では販売していない。

　食事補助券は日本国内のカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ（一部店舗を除く）で利用できる。店内飲食、店頭販売商品の購入の場合は1回の会計につき1人1枚を利用できる。テイクアウト・宅配の場合は、カレーメニューもしくはスパゲッティメニュー1食につき1枚を利用できる。　なお、楽天ポイント付与対象外で、購入時に楽天ポイントは使用できない。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top