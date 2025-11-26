ココイチ、おトクな福袋を発売決定！2,500円分のお食事券やサコッシュ、レトルトカレー入り | RBB TODAY

カレーハウスCoCo壱番屋は2025年12月26日から、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で「ココイチ福袋2026」を数量限定で販売する。販売価格は1個2,500円(税込)で、1人10個まで購入できる。

ココイチ福袋2026

福袋の内容は、オリジナルサコッシュ、お食事補助券2500円分(500円券×5枚)、オリジナルコイン&カードケース、レトルトポークカレー1個となっている。

オリジナルサコッシュ

オリジナルコイン＆カードケース

使用イメージ

また、2026年は20個に1個の確率で金のお食事補助券が入っている。

さらに2026年は20個に1個 金のお食事補助券入り

販売期間は2025年12月26日から。今回は年始の販売開始日は設定されておらず、なくなり次第終了となる。事前予約は受け付けていない。モバイルオーダー、宅配、配達代行では注文できない。

お食事補助券 2,500円分（500円券×5枚）

対象店舗は全国のカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ。ただし、愛知医科大学店、ナゴヤドーム店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店、京橋エドグラン店、名古屋JRゲートタワー店、中山競馬場店、パスタ・デ・ココ中京競馬場店では販売していない。

食事補助券は日本国内のカレーハウスCoCo壱番屋、あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ（一部店舗を除く）で利用できる。店内飲食、店頭販売商品の購入の場合は1回の会計につき1人1枚を利用できる。テイクアウト・宅配の場合は、カレーメニューもしくはスパゲッティメニュー1食につき1枚を利用できる。 なお、楽天ポイント付与対象外で、購入時に楽天ポイントは使用できない。