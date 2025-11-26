Cake.jpブラックフライデー、クリスマス商品も最大50%オフのタイムセール！ | RBB TODAY

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」を運営する株式会社Cake.jpは、人気のケーキやスイーツが最大50%オフになる「Cake.jpブラックフライデー2025」を開催する。

Cake.jpブラックフライデー2025

期間は11月26日12時から12月2日23時59分まで。人気商品150点以上を対象としたセールやポイントプレゼントキャンペーンを実施する。

数量限定商品もあり、早めのチェックが推奨される。セール商品にはクリスマスケーキも含まれる。

「shirokane sweets TOKYO レミーマルタンを使ったショコラとオレンジのチーズケーキ」は通常3240円が1620円(50%オフ)、「出雲の名店Grand Chainon 窯焼きフィナンシェ10個セット」は3780円が2835円(25%オフ)となる。

【25％OFF】出雲の名店Grand Chainon／窯焼きフィナンシェ 10個セット

クリスマス商品では「小島屋乳業製菓 クリスマスケーキ サンタさんのお腹がチラリ!HoHoHo 5号 15cm」が5400円から4320円(20%オフ)、「京王プラザホテル エグリーズ ブランシュ 1個(直径16cm)」が6800円から6120円(10%オフ)で販売される。

【20％OFF】小島屋乳業製菓株式会社／クリスマスケーキ サンタさんのお腹がチラリ！（販売価格：5,400円→4,320円（税込）※送料別）

また、新作のクリスマスケーキや名店パティスリーのクリスマスケーキ、ホリデーシーズンに贈りたいギフトなど、クリスマス全商品を対象とした早割キャンペーンをブラックフライデー期間中延長する。クーポン利用で5%オフとなる。

対象商品には「EUREKA CAKE ピスタチオショコラのクリスマスツリーケーキ」「神戸洋芸菓子ボックサン クリスマス限定・モンブラン プレミアム 4号」「ヴェンキ ハウス アドベントカレンダー アリス ブロー」などが含まれる。

【10％OFF】京王プラザホテル／「エグリーズ ブランシュ」1個（直径16cm）クリスマス2025

EUREKA CAKE（ユーレカケーキ）／ピスタチオショコラのクリスマスツリーケーキ クリスマスケーキ2025

さらに、LINE ID連携か記念日登録で参加できるくじ引きを実施。参加者全員にその場で使えるポイントをプレゼントし、最大1000円分のポイントが当たる。

また1万円以上の購入で使える500円オフクーポンも用意。お歳暮や帰省の手土産など、年末年始のギフトのまとめ買いに活用できる。

商品として「KINEEL ガトーアソート13個入」「GAZTA バスクチーズケーキ、チョコレート、ホワイトチョコレート 3種6個セット」「フラワーおはぎ専門店Oh!huggy!! フラワーおはぎBOX『福寿』」などが紹介されている。