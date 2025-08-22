 日向坂46・藤嶌果歩、地元・北海道で冠番組放送決定！ | RBB TODAY
日向坂46・藤嶌果歩、地元・北海道で冠番組放送決定！

「日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！」（C）HTB
  • 日向坂46・藤嶌果歩
　22日、北海道テレビ放送株式会社が日向坂46・藤嶌果歩の冠特別番組の放送開始決定を発表した。

　番組名は「日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！」。2025年10月より北海道テレビ（HTB）で放送予定で、放送後はTVerおよびHTB公式YouTubeで見逃し配信される予定だ。

日向坂46・藤嶌果歩

　藤嶌は同グループ初の北海道出身メンバー。日向坂46の12枚目シングル「絶対的第六感」では同じく四期生の正源司陽子とダブルセンター、最新シングル「お願いバッハ！」でもフロントメンバーを務めている。幼少期から毎朝HTB北海道テレビの情報番組「イチモニ！」をみて育ったという藤嶌。アシスタントを務めるのは、HTBマスコットキャラクターonちゃん。onちゃんは今回、番組のナレーションにも挑戦する。

　同日、日向坂46の公式Xも更新され「藤嶌果歩の冠特別番組HTB「日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！」が2025年10月に放送決定　HTBマスコットキャラクターの#onちゃん と共に、地元北海道でいろんな“！”をお届けします」と、onちゃんと藤嶌の2ショットとともに告知した。

　藤嶌の冠番組決定を受け、ファンからは「かほりんとonちゃんが！？」「かほりんおめでとう！！！」「地上波テレビの冠特別番組おめでとう」「かほりん、おめでとうです」など、祝福のコメントが寄せられた。

※日向坂46 藤嶌果歩の冠特別番組放送決定の発表（日向坂46 公式Xより）


《平木昌宏》

