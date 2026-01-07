加藤浩次、妻とは一緒にお風呂に！「今も。昨日の夜も」 | RBB TODAY

6日放送の『怒りん坊将軍！ 2026年初怒り！モメる男と女＆AI時代のモヤモヤ徹底的に解消SP』（TBS系）に、MCを務めるお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が出演。結婚25年目となる妻・カオリさんとの、現在も続く仲むつまじいエピソードを明かした。

この日、番組では「夫婦のスキンシップ」について話題に。街頭インタビューを受けた男性から「妻と10年間キスをしていない。どうしたら妻とキスできるか教えてください」と切実な悩みが寄せられると、ゲスト出演していた藤本美貴は「キスから始めちゃだめ。触れ合うところから」とアドバイスを送った。

すると加藤は藤本の意見に同意しつつ、「今日、唇なんか狙うな！ 一回、唇から遠のいちゃってるんだから、足の小指の爪から始めろ」と自論を展開。続けて「風呂とかも一緒に入るべきだと思う。ウチは一緒に風呂入りますよ。今も。昨日の夜も」と明かした。

この発言に、同じくMCを務めるtimelesz・菊池風磨から「だからドラマの現場で、死ぬほど早く帰ってたんですね」とツッコミが。これには加藤も苦笑いを浮かべ、タジタジの様子。続けて菊池は「（ドラマ）終わって『お疲れ様でした』って外出て、パッと見たら加藤さんの車が発進してるから」と当時の様子を振り返り、スタジオの笑いを誘った。