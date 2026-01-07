谷まりあの“寝起き姿”にファン驚き！「お宝ショット」「寝癖がヤバいよヤバいよ」 | RBB TODAY

7日、モデルの谷まりあが自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつとともに寝起き姿を公開した。

この日、谷は布団の中から撮影した寝起きショットを投稿。髪には寝癖がつき、目を閉じた“すっぴん風”の笑顔が印象的な一枚となっている。今回の投稿が新年初投稿となった谷は、「あけましておめでとうございます 今年も皆様にとって素敵な一年となりますように」とあいさつ。続けて「今年もしっかり寝癖モーニング 今年もよろしくね？」とつづった。

この投稿にファンからは、「お宝ショット」「寝癖がヤバいよヤバいよ」「寝癖のパンチ強い」「レアショット！」といった驚きの声のほか、「寝癖かわいい」「頭、爆発してても好き～」「寝癖ですっぴんでも可愛いのは反則」といった声が寄せられている。

※谷まりあの寝起き姿（谷まりあの公式インスタグラムより）