35歳女優・甘妻里菜、目指すのは令和の愛人！“大人の余裕”漂わせる妖艶グラビア披露 | RBB TODAY

7日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に、女優の甘妻里菜が登場している。

甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

1990年4月14日生まれ、35歳女優の甘妻。今回、誌面では6ページにわたりグラビアを展開。甘妻は「若い人とは違うグラビアにしたい。目指すのは“令和の愛人”と呼ばれるような存在」と語り、ポーズや表情から大人の余裕を漂わせる妖艶な仕上がりとなっている。 公開された写真は、木漏れ日が差し込むアンティークな窓辺で、背中が大胆に開いた深紅のドレスをまとい、アンニュイな表情でこちらを見つめる姿が印象なカットとなっている。