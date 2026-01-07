 35歳女優・甘妻里菜、目指すのは令和の愛人！“大人の余裕”漂わせる妖艶グラビア披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

35歳女優・甘妻里菜、目指すのは令和の愛人！“大人の余裕”漂わせる妖艶グラビア披露

エンタメ グラビア
注目記事
甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ
  • 甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ
  • 甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

　7日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に、女優の甘妻里菜が登場している。

甘妻里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎鈴木ゴータ

　1990年4月14日生まれ、35歳女優の甘妻。今回、誌面では6ページにわたりグラビアを展開。甘妻は「若い人とは違うグラビアにしたい。目指すのは“令和の愛人”と呼ばれるような存在」と語り、ポーズや表情から大人の余裕を漂わせる妖艶な仕上がりとなっている。 公開された写真は、木漏れ日が差し込むアンティークな窓辺で、背中が大胆に開いた深紅のドレスをまとい、アンニュイな表情でこちらを見つめる姿が印象なカットとなっている。


“高学歴グラドル”佐野なぎさ、妖艶なランジェリー姿で魅了！ | RBB TODAY
画像
佐野なぎさがランジェリー姿や多彩な写真を披露し、雑誌や写真集でセクシーな魅力を発揮している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241905.html続きを読む »

鈴木ふみ奈、セクシーすぎる“花魁グラビア”オフショ公開！ | RBB TODAY
画像
鈴木ふみ奈はグラビアアワード初のW受賞を喜び、写真集『GRACE』を15周年記念に発売予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241889.html続きを読む »

FLASHデジタル写真集　甘妻里菜　色気のかおり
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年1月20日・27日号（1799号） [雑誌]
￥650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top