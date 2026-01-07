 幾田りら、『A-Studio+』でデビュー前の苦労を回顧！お客さんが集まらず「家族が来てくれていた」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
幾田りら、『A-Studio+』でデビュー前の苦労を回顧！お客さんが集まらず「家族が来てくれていた」

『A-Studio+』©TBS
　シンガーソングライター・幾田りらが、1月9日23時放送の『A-Studio+』（TBS系）に出演する。

『A-Studio+』©TBS

　幾田は、YOASOBIのボーカル・ikuraとして活動する一方、ソロでも「百花繚乱」「恋風」などを発表。YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」は、Billboard JAPANのストリーミング累計再生回数で史上初となる12億回突破を記録した。

　番組では、トーク番組への出演が多くはないという幾田が「緊張しています」と笑顔を見せつつ、MCの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔から音楽の原点を問われる場面も。幼少期に父の弾き語りが身近にあったことなど、音楽に包まれて育ったルーツが語られる。

『A-Studio+』©TBS

　また、中学3年生でライブ活動を始めたものの「お客さんが集まらず、家族が来てくれていた」とデビュー前の苦労も回顧。YOASOBIのikuraとして活動をスタートした経緯など、これまでの歩みも明かされる。

　鶴瓶は、ソニーミュージックの新人開発担当スタッフや、デビュー前に参加していたセッションユニット・ぷらそにかのメンバーらを取材。幾田が披露した特技「五重アゴ」や、「ikura（いくら）」の名付け親の存在など、サービス精神旺盛な素顔に迫る。

『A-Studio+』©TBS

　一方、藤ヶ谷は、プライベートでも親交の深いシンガーソングライター・有華とサカグチアミを取材。SNSのDMをきっかけに交流が深まり、いまでは定期的に“女子会”を開くほどの仲だという。恋バナ好きだという幾田が語る理想のタイプや、そこから生まれる楽曲制作の原動力についても明かす。


YOASOBI・幾田りら、シンガーソングライター目指したキッカケ明かす | RBB TODAY
画像
「YOASOBI」のikuraとしても活動するシンガーソングライターの幾田りらが、18日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）で、歌を作るキッカケを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/19/218126.html続きを読む »

幾田りら＆ピアニスト・まらしぃ、「THE FIRST TAKE」に今夜22時に登場！『今日好き』主題歌「恋風」を披露 | RBB TODAY
画像
幾田りらが「恋桜」を一発撮りパフォーマンスし、「THE FIRST TAKE」で披露、話題になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/26/241620.html続きを読む »

《アルファ村上》

