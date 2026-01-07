IVE・ユジン、「ファーストブランド大賞」女性バラエティアイドル部門を受賞！2026年の活躍にも“期待大” | RBB TODAY

IVEのユジンが、2026年をリードする“バラエティアイドル”に選ばれた。

ユジンは「2026 大韓民国ファーストブランド大賞」において、「女性バラエティアイドル部門」を受賞する栄誉に輝いた。

「大韓民国ファーストブランド大賞」は、消費者調査を基盤に、翌年をけん引すると期待されるブランドを選定・発表する韓国最大規模のブランド授賞式で、毎年、国民投票と審査委員会の審議を経て選出されている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ユジン

ユジンは、昨年11月3日から16日まで実施された国内消費者調査の結果「2026年を導くと期待される女性バラエティアイドル」に選出され、圧倒的人気を改めて証明した。

ユジンは2022年、tvNのバラエティ番組『ピョンピョン地球娯楽室』に出演。燃える闘争心と、バラエティタレントをも翻弄するセンスを誇り、ナ・ヨンソクPDの番組に愛された存在として“ナ・ユジン”という愛称とともに大きな人気を得た。続くシーズン2、シーズン3、スピンオフでもますます磨かれたトーク力とバラエティセンスを発揮し、“確信のバラエティアイドル”としての地位を固めた。

さらに、昨年公開されたNetflixバラエティ『クライムシーン・ゼロ』では、現場を駆け回り証拠を追う熱心な姿から、事件に合わせて20代から50代まで多彩なキャラクターに完璧に変身する演技力まで披露した。持ち前のトーク力と自然体のアドリブでムードメーカーの役割を果たし、グローバルファンからも大きな支持を受けた。

このような活躍により、ユジンは「2025 ブランド顧客忠誠度大賞」で女性バラエティアイドル部門を受賞し、「2025 今年のブランド大賞」では同部門3年連続受賞を達成。名実ともに“バラエティアイドル”としての人気を証明した。

なお、ユジンが所属するIVEは昨年11月にソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の幕を開けた。今年4月には日本・京セラドーム大阪での公演を予定しているほか、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアなど世界各地でツアーを開催し、世界中のファンと交流を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇アン・ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

