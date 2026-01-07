17歳モデル・細谷さら、フレッシュな水着姿＆弾ける笑顔を披露！ | RBB TODAY

7日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、モデルとして活動している細谷さらが登場した。
細谷は2008年6月10日生まれの17歳。2023年、JCミスコンファイナリストに選出。2025年に「Popteen専属モデルオーディション 2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして活躍している。
誌面では6ページにわたり、爽やかなグラビアを披露。インタビューでは学校生活や姉妹との仲など、プライベートについても語っている。公開されたグラビアカットでは、自然豊かなロケーションを背景に、青いビキニに白シャツを合わせたスタイルで、弾けるような笑顔を見せている。
