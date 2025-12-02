 伊織もえ、旅館を舞台にランジェリー姿披露！『FLASH』表紙でセクシーショット | RBB TODAY
伊織もえ、旅館を舞台にランジェリー姿披露！『FLASH』表紙でセクシーショット

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
  • 伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
  • 「週刊FLASH」12月2日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
  • 伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

　2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号の表紙・巻頭ページを、コスプレイヤーの伊織もえが飾っている。


FLASHデジタル写真集　伊織もえ　Iori Trip
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

週刊FLASH（フラッシュ） 2025年12月16日号（1795号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきた実績を持つ伊織。今回は二人きりの温泉旅をテーマに撮りおろしが行われた。

「週刊FLASH」12月2日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

　公開された誌面カットでは、浴衣をはだけさせ美肌をのぞかせる表紙や、和室で佇む淡い色のランジェリー姿、湯船でリラックスした表情を見せるシーンなどが並ぶ。旅館を舞台に、柔らかい光をまとったカットや、艶やかな温泉カットなど、幅広い表現力で魅せている。

　伊織は1月24日生まれ、千葉県出身、身長162センチ。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍する。グラビアアイドルとしても人気を集めており、現在「伊織もえの電脳らじお」(interfm)にレギュラー出演中。


