伊織もえ、旅館を舞台にランジェリー姿披露！『FLASH』表紙でセクシーショット | RBB TODAY

2日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号の表紙・巻頭ページを、コスプレイヤーの伊織もえが飾っている。
これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきた実績を持つ伊織。今回は二人きりの温泉旅をテーマに撮りおろしが行われた。
公開された誌面カットでは、浴衣をはだけさせ美肌をのぞかせる表紙や、和室で佇む淡い色のランジェリー姿、湯船でリラックスした表情を見せるシーンなどが並ぶ。旅館を舞台に、柔らかい光をまとったカットや、艶やかな温泉カットなど、幅広い表現力で魅せている。
伊織は1月24日生まれ、千葉県出身、身長162センチ。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍する。グラビアアイドルとしても人気を集めており、現在「伊織もえの電脳らじお」(interfm)にレギュラー出演中。
