伊織もえ、セクシーすぎるランジェリー姿！温泉宿を舞台に幻想的なグラビア公開 | RBB TODAY

7日発売の『FLASH』最新号に、コスプレイヤーの伊織もえが登場している。
温泉宿を舞台に、光と影のコントラストが印象的なグラビアを披露。公開されたカットでは、淡い色のランジェリーを身につけ、視線を横に向けたアンニュイな表情を浮かべている。柔らかな光が豊満なバストと肌の質感を際立たせ、しっとりとした大人の色気が漂う一枚になっている。
伊織は千葉県出身1月24日生まれ。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するコスプレイヤー。これまでに雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。
国内外で活躍するトップコスプレイヤー・伊織もえが、8日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に登場した。
伊織もえがヤングアニマルの表紙＆グラビアに登場している。
