伊織もえ、セクシーすぎるランジェリー姿！温泉宿を舞台に幻想的なグラビア公開 | RBB TODAY

伊織もえ、セクシーすぎるランジェリー姿！温泉宿を舞台に幻想的なグラビア公開

伊織もえ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
　7日発売の『FLASH』最新号に、コスプレイヤーの伊織もえが登場している。

　温泉宿を舞台に、光と影のコントラストが印象的なグラビアを披露。公開されたカットでは、淡い色のランジェリーを身につけ、視線を横に向けたアンニュイな表情を浮かべている。柔らかな光が豊満なバストと肌の質感を際立たせ、しっとりとした大人の色気が漂う一枚になっている。

　伊織は千葉県出身1月24日生まれ。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するコスプレイヤー。これまでに雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。


伊織もえ、最新デジタル写真集の未収録カットでかつてない“女神感”… | RBB TODAY
国内外で活躍するトップコスプレイヤー・伊織もえが、8日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/08/227741.html続きを読む »

伊織もえ、エモさ・可愛さ・妄想がてんこ盛りグラビア | RBB TODAY
伊織もえがヤングアニマルの表紙＆グラビアに登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/27/213692.html続きを読む »

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年1月20日・27日号（1799号） [雑誌]
￥650
Amazon
楽天市場

FLASHデジタル写真集　伊織もえ　Iori Trip
￥1,650
Amazon
楽天市場
