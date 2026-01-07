伊織もえ、セクシーすぎるランジェリー姿！温泉宿を舞台に幻想的なグラビア公開 | RBB TODAY

7日発売の『FLASH』最新号に、コスプレイヤーの伊織もえが登場している。

温泉宿を舞台に、光と影のコントラストが印象的なグラビアを披露。公開されたカットでは、淡い色のランジェリーを身につけ、視線を横に向けたアンニュイな表情を浮かべている。柔らかな光が豊満なバストと肌の質感を際立たせ、しっとりとした大人の色気が漂う一枚になっている。

伊織は千葉県出身1月24日生まれ。YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するコスプレイヤー。これまでに雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。