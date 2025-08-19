“足が生えちゃったたこ焼き”も登場！杉玉、お祭り気分を味わえる屋台メシを20日より販売 | RBB TODAY

回転寿司チェーン「杉玉」で8月20日から、お祭り気分を味わえる商品が多数登場する「杉玉の秋祭り」が開催される。

杉玉の秋祭り

目玉商品は「本鮪中とろ入り、まぐろのおはぎ」だ。ネタをしゃりで包み込み、おはぎのような見た目に仕立てた一品で、中には揉んだ大葉の風味に、赤身と脂のバランスが良い本鮪の中とろやインド鮪赤身、ねぎまぐろの旨み、食感の良い刻みたくあんが入っている。単品のほか、まぐろや鯛などの刺身と盛り合わせた「まぐろのおはぎものった 杉玉の宝船」でも味わえる。

本鮪中とろ入り、まぐろのおはぎ［2貫］（税込385円）

まぐろのおはぎものった 杉玉の宝船（税込2,189円）

屋台メシをアレンジした商品も登場する。「大阪名物！イカ焼き 杉玉特製ソース」は、揚げたイカ焼きの中に黄身を炒って挟み、仕上げにXO醤とマヨソース、たこ焼きソースを混ぜたオリジナルソースをかけた、お酒のアテにぴったりの一品だ。

大阪名物！イカ焼き 杉玉特製ソース（税込319円）

「足が生えちゃった、たこ焼き」は、登場する度に好評をいただくたこ焼きとタコさんウインナーを組み合わせたインパクト抜群の一皿。「そびえ立つ、海老フライカツ ほんのりチーズのタルタルソース」は、海老の周りに細かくカットした海老を纏わせた海老フライカツを、チーズとXO醤を混ぜ合わせたタルタルソースに付けて楽しめる。海老を海老で包み込んだ、今までに無い新しい発想のジャンボ海老フライだ。

そびえ立つ、海老フライカツ ほんのりチーズのタルタルソース（税込495円）

その他にも、箸休めにぴったりの「アジのなめろうとオリーブオイルの素敵すぎる出逢い。」や「とうもろこしの天ぷら」のほか、2024年4月にアメリカのボストンにオープンした「Sakabayashi Sushi Tavern Back Bay」で人気の「クリームチーズの揚げ細巻き 旨辛ねぎまぐろ」など海外で人気の商品も日本の杉玉で食べることができる。

アジのなめろうとオリーブオイルの素敵すぎる出逢い。（税込462円）

クリームチーズの揚げ細巻き 旨辛ねぎまぐろ（税込385円）

また、同日より、適度な熟成により柔らかさと味のふくらみを感じられる「あたごのまつ 純米吟醸 ささら 冷卸」が、各店舗数量限定で登場する。