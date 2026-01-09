 マクドナルド、ハッピーセットに「ポムポムプリン」＆「クレヨンしんちゃん」が登場！16日から販売 | RBB TODAY
マクドナルド、ハッピーセットに「ポムポムプリン」＆「クレヨンしんちゃん」が登場！16日から販売

ハッピーセット「ポムポムプリン」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
  • ハッピーセット「ポムポムプリン」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
  • ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」とハッピーセット「ポムポムプリン」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
  • ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
  • ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
  • リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
  • ハッピーセット「ポムポムプリン」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387

　マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」とハッピーセット「ポムポムプリン」を1月16日から期間限定で販売する。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」とハッピーセット「ポムポムプリン」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387

　「しんちゃんのアクションスライダー！」では、手指の力加減を調節して、飛ぶ距離をコントロールする遊びが楽しめる。また、「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」では、バイクを手で転がしながら遊べる。さらに、「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」の絵合わせゲームでは、家族や友達と一緒に、カードの絵柄と位置を覚えながら、記憶を競い合う遊びができる。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

　ハッピーセット「ポムポムプリン」は、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をモチーフにした食事・勉強など生活の様々なシーンで使える玩具全6種類だ。

　「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」では、時計の針がさす数字や長針と短針が作る形をよく見て、「3時の針はこの位置」などと確かめながら時計に親しむことができる。「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」では、帽子を引き出すと定規が現れる仕組みで、身の回りのものの長さを測って比べる遊びができる。時計の読みや長さ比べを通して、数量を比較する経験ができる。

ハッピーセット「ポムポムプリン」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387

　「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」などでは、小物を整理して片付ける遊びが楽しめ、身の回りを整える生活習慣の形成を助ける。「ポムポムプリン ころころカート」は、乗せたキャラクターたちを落とさないようにカートを転がす遊びだ。速度を調整し、バランスをとりながら、手指を器用に動かす遊びが楽しめる。

　さらに、外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング!」が楽しめる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲームで、タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていく。

リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387

