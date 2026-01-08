いちごの“パフェ”から“パイ・ア・ラ・モード”まで！ロイヤルホスト、国産イチゴが堪能できるデザートを15日より販売 | RBB TODAY

ロイヤルホストは、苺を主役にした4種の季節デザートを1月15日から期間限定で販売する。

ロイヤルホスト『Sweet Strawberry 1st season～苺の美味しさをそのままに～』

新商品として、イギリス発祥のデザート「トライフル」をイメージした、ケーキ仕立てのパフェ「苺のトライフルパフェ仕立て」が登場。フレッシュ苺、レモンカスタード、スポンジケーキ、ホイップクリーム、バニラアイスクリームなどを重ね、心地よい食感のホワイトチョコレートのコポーで飾り付けた。レモンカスタードの酸味が爽やかなアクセントを添える、苺の美味しさが際立つ一品だ。

また、フレッシュ苺とサクサクのパイ、濃厚なカスタード、バニラアイスクリームを重ねた「苺のパイ・ア・ラ・モード」も新登場。円状に並べたフレッシュ苺の中央にサクサク食感のパイやザクザク食感の全粒粉入りビスケット、バナナなどを重ね、濃厚な甘さのカスタードで包んでいる。表面を軽くキャラメリゼして香ばしいアクセントを添え、ピーカンナッツとレッドカラントを散らした見た目も華やかな一品だ。

苺のパイ・ア・ラ・モード（税込 1,408円）

2012年12月の初登場以来、多くの反響を呼んでいる「苺のブリュレパフェ」。今年はより苺を楽しめるよう、フレッシュ苺を昨年より1粒増量して登場する。カリッとキャラメリゼした濃厚なクレームブリュレと甘ずっぱい苺とのハーモニーに、ザクザクとした食感の全粒粉入りビスケットとカリッと香ばしいピーカンナッツがアクセントを添える。

苺のブリュレパフェ（税込 1,628円）

プチサイズの「プチストロベリーパフェ」は、フレッシュ苺、ストロベリーソルベ、ストロベリーソース、スポンジケーキ、ホイップクリームを合わせ、仕上げにホワイトチョコのコポーを散らした。単品350円以上注文の場合はプラス600円で、スペシャルセットなどを注文の場合はプラス400円でセットデザートを「プチストロベリーパフェ」に変更できる。

プチストロベリーパフェ 単品（税込 825円）セット：プラス（税込 660円）

販売期間は2026年1月15日から3月初旬予定で、販売時間は10時30分から。全国のロイヤルホスト214店舗で展開する。