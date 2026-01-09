シャトレーゼ、花束をイメージした「成人の日ケーキ」が登場！9日から期間限定で販売 | RBB TODAY

シャトレーゼは、新成人の門出を祝う「成人の日ケーキ」3品を1月9日から12日まで数量限定・期間限定で販売する。

「成人の日 フルーツボンボンデコレーション」は、花束をイメージしたカラフルな色合いが目を引くデコレーションケーキだ。ふんわり焼き上げたスポンジに、コクのあるチーズクリームを合わせ、ダイス苺とブルーベリーソースをサンドしている。マンゴーパッション、メロン、3種のベリーのパステルカラーのムースで、ポップな印象に仕上げている。価格は税込3,240円。

「成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ」は、バター香るクレープ皮と口溶けの良いカスタード入りホイップクリームを丁寧に重ね、りんご、オレンジ、苺、キウイのフルーツを彩りよく飾っている。フルーツの酸味とクリームの甘みがバランスよく楽しめる。価格は税込440円。

成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ（税込440円）

「成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ」は、軽やかな口あたりと、やさしく広がるチーズの香りが楽しめるチーズケーキだ。フランス産クリームチーズにメレンゲを合わせたふわふわのフロマージュクリームで、甘酸っぱいラズベリーコンフィチュールを包み込んでいる。甘さと酸味がほどよく調和し、最後まで軽やかに楽しめる味わいだ。価格は税込360円。