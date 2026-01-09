 シャトレーゼ、花束をイメージした「成人の日ケーキ」が登場！9日から期間限定で販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

シャトレーゼ、花束をイメージした「成人の日ケーキ」が登場！9日から期間限定で販売

ライフ グルメ
注目記事
成人の日 フルーツボンボンデコレーション（税込3,240円）
  • 成人の日 フルーツボンボンデコレーション（税込3,240円）
  • 成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ（税込440円）
  • 成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ（税込360円）

　シャトレーゼは、新成人の門出を祝う「成人の日ケーキ」3品を1月9日から12日まで数量限定・期間限定で販売する。

　「成人の日 フルーツボンボンデコレーション」は、花束をイメージしたカラフルな色合いが目を引くデコレーションケーキだ。ふんわり焼き上げたスポンジに、コクのあるチーズクリームを合わせ、ダイス苺とブルーベリーソースをサンドしている。マンゴーパッション、メロン、3種のベリーのパステルカラーのムースで、ポップな印象に仕上げている。価格は税込3,240円。

　「成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ」は、バター香るクレープ皮と口溶けの良いカスタード入りホイップクリームを丁寧に重ね、りんご、オレンジ、苺、キウイのフルーツを彩りよく飾っている。フルーツの酸味とクリームの甘みがバランスよく楽しめる。価格は税込440円。

成人の日 幸せ重ねのフルーツミルクレープ（税込440円）

　「成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ」は、軽やかな口あたりと、やさしく広がるチーズの香りが楽しめるチーズケーキだ。フランス産クリームチーズにメレンゲを合わせたふわふわのフロマージュクリームで、甘酸っぱいラズベリーコンフィチュールを包み込んでいる。甘さと酸味がほどよく調和し、最後まで軽やかに楽しめる味わいだ。価格は税込360円。

成人の日 幸せまるっとクレーム・ダンジュ（税込360円）

東京カレンダー 2026年 2月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Orange Recipe
￥200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
クックパッド プラス 2026年 冬号 [雑誌] (デジタル雑誌)
￥900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

　

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top