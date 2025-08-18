日テレアナ・河出奈都美、綾波レイコスでコミケ参戦！「これ本当に私ですか？」と自身に驚き | RBB TODAY

17日、日本テレビアナウンサーの河出奈都美が自身の公式Xを更新。8月16日（土）～17日（日）に東京ビッグサイトで開催された「コミックマーケット106（以下、コミケ）」でのコスプレ姿を披露した。

16日放送の情報番組『シューイチ』に出演し、人気アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイのコスプレで登場した河出アナ。16日には同番組内の企画でコスプレのままコミケを取材しており、17日にはプライベートでも会場を訪れたことをXで明かしている。

河出アナは17日に水色の制服に眼帯をつけた綾波レイのコスプレ姿を投稿。コメントでは「これ本当に私ですか…？」と、自身の変貌ぶりに驚いた様子をつづっていた。また、眼帯の位置が原作と逆であることについては「実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです…！眼科の先生から「カラコンは控えるように」と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました。そういうわけで、原作と逆になってしまいました…どうか、お許しください」と説明した。

この投稿には、「河出ちゃん。コスプレ姿も かわいくて綺麗だよ。」「レベル高すぎなんで、コスプレイヤーでもやってける気がしたくらいね」「PCのデスクトップにしたい」「なっちゃん美しいーっ！！」など、称賛の声が寄せられている。

※河出奈都美・綾波レイのコスプレ姿（河出奈都美の公式Xより）