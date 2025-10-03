 日テレ、シカ報道に「確認が取れた情報をお伝えしたもの」 | RBB TODAY
日テレ、シカ報道に「確認が取れた情報をお伝えしたもの」

(Photo by Alfredo Martinez/Getty Images)
  • (Photo by Alfredo Martinez/Getty Images)

　10月2日、日本テレビは、同局系ニュース番組『news every.』で9月29日に放送した奈良県・奈良公園の鹿をめぐるニュースについて声明を発表。一部で起きている誹謗中傷や迷惑行為に対し、注意喚起を行った。

　同局は9月29日の放送までに、自民党総裁選に立候補している高市早苗氏の「外国人観光客が奈良公園の鹿に暴力を加えている」という趣旨の発言の真偽を確かめるため、奈良公園で現地取材を実施。その中で、観光ガイドの女性は「攻撃的な観光客の方は見かけない」、飲食店の男性は「外国人の方がフレンドリー」と語るなど、高市氏の発言を裏付ける証言は得られなかったとして報じた。

　こうした中、奈良市議会議員のへずまりゅう氏が10月2日、自身のXを更新。「本日、16時04分に奈良公園で中国人が鹿さんに暴力を振るいました」というコメントとともに、その様子を捉えたとする動画を公開。動画に映る人物のパスポートも確認したとしており、日本テレビなどに対して謝罪と訂正を要求している。

　同日、日本テレビは公式サイトで当該VTRについて声明を掲載。まず、「9月29日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです。」と説明した。そのうえで、「なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます。」と視聴者らに呼びかけた。

※日本テレビが誹謗中傷や迷惑行為に対する注意喚起を発表（日本テレビ公式ホームページより）
※へずまりゅう氏による投稿（へずまりゅう氏の公式Xより）


《平木昌宏》

