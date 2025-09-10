ドラマ『ちはやふるーめぐりー』今夜最終回！藍沢めぐる（當真あみ）が月浦凪（原菜乃華）とついに対戦 | RBB TODAY

10日よる10時から連続ドラマ『ちはやふる-めぐり-』最終回（日本テレビ系）が放送される。今回は全国大会出場をかけた梅園と瑞沢の決戦の様子が描かれる。

『ちはやふる－めぐり－』（C）日本テレビ

藍沢めぐる（當真あみ）たち梅園は、王者・瑞沢と再戦。その読手を務めるのは大江奏（上白石萌音）だ。本来読手を務める予定だった中西泉（富田靖子）が、自分の後継者と見込んでいる奏に、あえてこの試合の読手を一任した。

『ちはやふる－めぐり－』（C）日本テレビ

いついかなる状況でも、読手はすべての選手にとって公正であり続けなければならない。教え子たちの試合で私情を挟まずに読むことができるか。奏にとってこの試合は、中西から与えられた、いわば最終テストであり、「千早のクイーン戦で読手を務める」という自身の夢を叶えるために越えなければならない壁だった。

『ちはやふる－めぐり－』（C）日本テレビ

試合が始まる。「梅園ファイトー！」。月浦凪（原菜乃華）と対戦するめぐるが堂々と声を出す。もう怖くなんかない…。隣には一緒に汗を流してきた仲間たちがいる。会場には、令和の高校生たちにバトンを繋いだ綾瀬千早（広瀬すず）、真島太一（野村周平）ら瑞沢OBが集結。「ちはやふる」の集大成が実現する。

青春敗者だった主人公・藍沢めぐるが奏と出会い、仲間と出会い、かるたに青春のすべてをかける。そんな姿を演じ切る主演の當真あみは、涙の最終回を迎えるにあたり、「自分たちの持てるもの全てを最終回に詰め込みました。梅園 対 瑞沢のどちらが勝っても悔いのない青春をかけた試合をお届けできると思います」と、スクリーンの中で熱戦を繰り広げる令和の高校生のみならず、當真を中心に若手俳優たちが心をひとつにして最終回の撮影に挑んだことを明かしている。「楽しんで見ていただけたらと思います」とコメント。

『ちはやふる－めぐり－』（C）日本テレビ

『ちはやふる－めぐり－』（C）日本テレビ

また、最終回では、松岡茉優が永世クイーンとなった若宮詩暢役で登場。松岡は「『ちはやふる』が大好き、かるたの魅力を多くの人に伝えたい、最高の青春ドラマを撮る、そんな思いでスタッフキャストが繋がっていました」と撮影を振り返っている。