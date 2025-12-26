 入社2年目のCBCテレビ・友廣南実アナウンサー、初の単独イベントを開催！満席＆グッズ即完売の大盛況 | RBB TODAY
入社2年目のCBCテレビ・友廣南実アナウンサー、初の単独イベントを開催！満席＆グッズ即完売の大盛況

友廣南実（CBCテレビ）
　20日、報道・情報番組『チャント！』（CBCテレビ）内の人気コーナー「友廣南実の自転車旅」初となる単独ファンイベントが、CBCテレビ（愛知県名古屋市）で開催された。同イベントの様子は『チャント！新春スペシャル「友廣南実の自転車旅」』で2026年1月1日（木・祝）午後2時30分より放送される。

　同イベントの全483席のチケットは事前に完売。当日は開場前から100名以上の行列ができ、用意された約1200点のオリジナルグッズもすべて完売した。イベントは、入社2年目のCBCテレビ・友廣南実アナウンサーが愛車に乗って舞台に登場する演出で開幕。最初の自己紹介では、幼少期からの秘蔵写真を公開しつつ、大阪生まれでタイガースファンであることを告白した。「ドラゴンズの聖地で働く私を、どうか嫌いにならないでください」とユーモアたっぷりに訴え、会場からは拍手が送られた。

　イベント中盤には、2週間前から本人の知らないところで進められていたドッキリ企画が発表された。「自転車愛があるなら、100万円超の愛車を他人が乗っていたら気付くはず」という検証VTRでは、自分の自転車のすぐ横を平然と素通りしてしまうという痛恨のミスが映し出され、会場は笑いに包まれた。

　そして終盤には、YouTubeで「下手だけどなぜか聴いちゃう」と3万回超再生を記録したオリジナルソング「チャリリ」を披露。途中で歌詞を間違えて演奏がストップするハプニングもあったが、二度目はファンの温かい手拍子に支えられて見事に完走し、会場が一体となる盛り上がりを見せた。

　フィナーレの挨拶では、「入社1年目、理想のアナウンサー像とのギャップに悩み、自信を失っていました。そんな時に始まったのが自転車旅でした。東海3県の人々との触れ合いを通して、自分らしく振る舞っていいんだと自信を持てるようになりました」と回顧。「視聴者の皆さんの声が、前に進む力になりました」と涙ながらに感謝を伝えると、会場からは割れんばかりの大きな拍手が送られた。


フリーアナウンサー・後藤楽々、本人が選び直した珠玉カット収録！デジタル限定写真集が配信開始 | RBB TODAY
画像
後藤楽々のデジタル写真集「LALA ~Another Edition~」が配信開始。本人選定ショットや未公開も収録し、2200円で購入可能。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/24/241487.html続きを読む »

皆藤愛子、16年ぶりの写真集を発売決定！春真っ盛りのオーストラリアで“自然体の姿”を収録 | RBB TODAY
画像
皆藤愛子が16年ぶりにオーストラリアで自然体をテーマにした写真集「grazing」を発売し、動物や大自然とふれあう姿を収めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241578.html続きを読む »

TBS田村真子アナ、結婚を報告！元TBS山本里菜アナも祝福「またお祝いさせてねー！！！」 | RBB TODAY
画像
TBSの田村真子アナが一般男性と結婚を報告し、祝福の声が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/26/241593.html続きを読む »

