 櫻坂46、史上最大規模の全国ライブツアー大阪公演が生放送決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

櫻坂46、史上最大規模の全国ライブツアー大阪公演が生放送決定！

エンタメ 音楽
注目記事
『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』生放送(C)Seed & Flower合同会社
  • 『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』生放送(C)Seed & Flower合同会社

櫻坂46、アメリカでグループ初となるライブを完遂！「ポケモン」のエンディングテーマも披露 | RBB TODAY
画像
櫻坂46がロサンゼルスのイベントで「Start over!」「ピッカーン!」「自業自得」「承認欲求」を披露し、海外ファンの歓声を浴びた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/05/232803.html続きを読む »

櫻坂46、“史上最小人数”で『BACKS LIVE!!』完遂！座長・石森璃花が会場を盛り上げる | RBB TODAY
画像
櫻坂46の12thシングルライブ「BACKS LIVE!!」が幕張で開催され、メンバーの魅力と観客の熱気で盛り上がった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/11/233125.html続きを読む »

　8月24日に大阪・京セラドームで開催される櫻坂46史上最大規模の全国ライブツアー「櫻坂46 5th TOUR 2025 "Addiction"」のツアーファイナル公演が、ABEMA PPVで生放送される。

　同ツアーは、初となる東京ドーム3days、京セラドーム2daysを含む全国5都市を巡る、グループにとって史上最大規模の全国ライブツアー。"Addiction"（中毒性）を体現した多彩な演出と進化したパフォーマンスが注目される。7月24日から26日にかけて開催された東京公演では、"東京ドーム3days"という坂道グループとしても史上最大となる挑戦を大成功で収めた。

　チケット販売は8月17日12時から開始され、4600円で購入・視聴できる。また、チケット購入者は8月31日に行われるリピート配信でも視聴可能だ。チケットはアプリ内とWebブラウザで購入でき、アプリ内購入の場合は別途手数料400円が発生する。

※「ABEMA PPV」／『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』生放送視聴ページ


anan(アンアン)2025/08/27号 No.2459[シェアする暮らし2025／櫻坂46]
￥950
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Make or Break (TYPE-B) (特典なし)
￥1,629
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

坂道グループ

櫻坂46

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top