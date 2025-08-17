櫻坂46、史上最大規模の全国ライブツアー大阪公演が生放送決定！ | RBB TODAY

8月24日に大阪・京セラドームで開催される櫻坂46史上最大規模の全国ライブツアー「櫻坂46 5th TOUR 2025 "Addiction"」のツアーファイナル公演が、ABEMA PPVで生放送される。

同ツアーは、初となる東京ドーム3days、京セラドーム2daysを含む全国5都市を巡る、グループにとって史上最大規模の全国ライブツアー。"Addiction"（中毒性）を体現した多彩な演出と進化したパフォーマンスが注目される。7月24日から26日にかけて開催された東京公演では、"東京ドーム3days"という坂道グループとしても史上最大となる挑戦を大成功で収めた。

チケット販売は8月17日12時から開始され、4600円で購入・視聴できる。また、チケット購入者は8月31日に行われるリピート配信でも視聴可能だ。チケットはアプリ内とWebブラウザで購入でき、アプリ内購入の場合は別途手数料400円が発生する。

※「ABEMA PPV」／『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』生放送視聴ページ