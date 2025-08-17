櫻坂46、史上最大規模の全国ライブツアー大阪公演が生放送決定！ | RBB TODAY

櫻坂46、アメリカでグループ初となるライブを完遂！「ポケモン」のエンディングテーマも披露 | RBB TODAY
櫻坂46がロサンゼルスのイベントで「Start over!」「ピッカーン!」「自業自得」「承認欲求」を披露し、海外ファンの歓声を浴びた。
櫻坂46、“史上最小人数”で『BACKS LIVE!!』完遂！座長・石森璃花が会場を盛り上げる | RBB TODAY
櫻坂46の12thシングルライブ「BACKS LIVE!!」が幕張で開催され、メンバーの魅力と観客の熱気で盛り上がった。
8月24日に大阪・京セラドームで開催される櫻坂46史上最大規模の全国ライブツアー「櫻坂46 5th TOUR 2025 "Addiction"」のツアーファイナル公演が、ABEMA PPVで生放送される。
同ツアーは、初となる東京ドーム3days、京セラドーム2daysを含む全国5都市を巡る、グループにとって史上最大規模の全国ライブツアー。"Addiction"（中毒性）を体現した多彩な演出と進化したパフォーマンスが注目される。7月24日から26日にかけて開催された東京公演では、"東京ドーム3days"という坂道グループとしても史上最大となる挑戦を大成功で収めた。
チケット販売は8月17日12時から開始され、4600円で購入・視聴できる。また、チケット購入者は8月31日に行われるリピート配信でも視聴可能だ。チケットはアプリ内とWebブラウザで購入でき、アプリ内購入の場合は別途手数料400円が発生する。
※「ABEMA PPV」／『櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”』生放送視聴ページ