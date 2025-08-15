 ニッポン放送アナウンサー・新行市佳はガチの仮面ライダーファン！土田晃之が暴露 | RBB TODAY
ニッポン放送アナウンサー・新行市佳はガチの仮面ライダーファン！土田晃之が暴露

土田晃之【撮影：竹内みちまろ】
  • 土田晃之【撮影：竹内みちまろ】

　ニッポン放送アナウンサー・新行市佳が、14日放送のバラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）に出演。MCの土田晃之に仮面ライダーのガチファンっぷりを暴露される一幕があった。

　この日は仮面ライダーが好きなゲストたちが集う「仮面ライダー芸人」がテーマ。新行アナは「局の垣根を超えて、ラジオ局ニッポン放送からやってきました」と自己紹介すると、土田が「新行さんは、ガチ中のガチです」と評した。続けて土田は「ラジオの時、新行さんがニュースを読みに来たんですけど、その時も仮面ライダーのソフビ（ビニール素材で作られたフィギュア）を何体も持ってきて目の前に並べるんですよ。それを全部俺の方に向けて」と新行アナの仮面ライダーファンっぷりを語った。

　新行アナが顔を隠しながら照れると、土田は「しかもそのことに一切触れずに、普通にニュースを読んで、ニュースが終わったらそのまま出て行くんですよ。怖くないですか？」とツッコんだ。すると新行アナが「それこそ、仮面ライダー芸人をずっと見てたので、なかなかこうお話できる方が周りにこういなかったので、嬉しくてつい並べちゃったっていう」と明かした。

　続けて土田は、新行アナの結婚式のウェディングフォトも仮面ライダー風に撮影したと暴露。新行アナは「有名な採石場があって、そこでウエディングフォトを取りたいと思って」と説明し、ウェディングドレスに仮面ライダーベルトを巻き、後ろで大爆発が起こっているウェディングフォトを披露。写真の迫力に、スタジオは「うおお！」「すげえ！」「めっちゃカッコいい！」と大きく盛り上がった。


